ONLINE: Česko - Portugalsko 0:0. Start EURO, Ronaldo hlavou netrefil

Je to tu, Češi vstupují do EURO v Německu! Úvodním soupeřem reprezentace je v Lipsku favorizované Portugalsko v čele s Cristianem Ronaldem. Celek z Pyrenejského poloostrova usiluje o pátou výhru nad Čechy po sobě, mužstvo trenéra Ivana Haška se jej pokusí zaskočit, do základní sestavy vyslal kouč třeba Davida Douděru, Lukáše Provoda nebo Pavla Šulce. Vyjde Čechům vstup do skupiny F? ONLINE přenos ze zápasu sledujte od 21.00 na iSport.cz, ještě o půlhodiny dřív startuje speciální studio s Václavem Pilařem a Petrem Rumanem.