SESTŘIH: Německo - Maďarsko 2:0. Domácí mají na EURO jisté osmifinále

Němečtí fotbalisté ve druhém zápase na domácím EURO vyhráli 2:0 nad Maďarskem a se ziskem šesti bodů si s předstihem zajistili postup do osmifinále. O výhře před zaplněnou arénou ve Stuttgartu rozhodl ve 22. minutě jednadvacetiletý mladík Jamal Musiala. Maďaři, kteří zůstávají bez bodu, se sice před koncem prvního poločasu také radovali, jejich trefa ale nemohla platit kvůli ofsajdu. Uklidňující gól přidal ve druhé části utkání kapitán Ilkay Gündogan, který rovněž nahrával na první branku.

Německo nehrálo tak suverénně jako v prvním utkání proti Skotsku (5:1), ale ukázalo velkou efektivitu v zakončení. Naopak Maďaři měli za stavu 0:1 několik slibných šancí, ale na vyrovnání nedosáhli.

Němci se šesti body vedou skupinu A před Švýcarskem, které hraje se Skotskem dnes od 21:00 a v případě vítězství si rovněž může zajistit postup.

Dobrou pohodu německého týmu z jasné výhry nad Skotskem se povedlo Maďarům sebrat už v první minutě. Hned po rozehrávce obrali domácí o míč a vyrazili do protiútoku. Na jeho konci se Sallai dral do zakončení, ale dobře vyběhnutý Neuer zabránil brance. Ukázal tak svou zkušenost a sedmnáctým startem na Euru vyrovnal rekord mezi brankáři Gianluigiho Buffona.

O chvíli později se ve vápně dostal k míči Bolla a z úhlu vypálil nebezpečnou střelu, kterou však zablokoval Andrich na roh. Německu se nedařily kombinace jako v prvním utkání a i přes výrazně větší držení míče se jim nedařilo rozebírat maďarskou obranu.

Když to nešlo fotbalově, pomohlo si Německo důrazem. Ve 22. minutě Gündogan tělem na hraně faulu rozhodil Orbána, obral ho ve vápně o míč a připravil dobrou pozici pro Musialu, který tvrdou střelou otevřel skóre.

Záložník Bayernu Mnichov tak navázal na svou trefu z úvodního duelu a ve věku 21 let a 119 dní se stal třetím nejmladším hráčem v historii šampionátu, který dal góly ve dvou zápasech po sobě. Předním jsou jen Wayne Rooney (18 let a 241 dní) a Ferenc Bene (21 let a 114 dní).

Maďaři se snažili rychle vyrovnat. A to především jejich hlavní hvězda Szoboszlai. Záložník Liverpoolu nejprve přesně pálil z přímého kopu, Neuer ale byl u tyče včas a míč vyrazil a nohama vleže zastavil i slabou dorážku. Ve 29. minutě se Szoboszlai dostával do další dobré pozice, jeho střelu však dobře zblokoval stoper Tah.

Chvíli před přestávkou Musiala střílel jen do boční sítě, ta se rozvlnila, což zmátlo fanoušky, kteří na chvíli slavili gól. V nastavení první půle zas slavili fanoušci Maďarska, ale radost jim zkazil ofsajd. Po přímém kopu Neuer vyrazil hlavičku k Sallaiovi, který poslal míč do sítě, ale sudí odmávali ofsajd, což potvrdilo i video.

I po změně stran měli herní převahu Němci a v 55. minutě musel brankář Gulácsi vyrazit střílený centr a následně i tečovanou dorážku Kroose. Po hodině hry Maďarsko zahrozilo brejkem, po kterém Varga hlavou branku přestřelil.

Definitivní rozhodnutí přišlo v 67. minutě: Německu se povedlo vykombinovat pěknou akci, Musiala uvolnil na levé straně Mittelstädta, který ve vápně našel zcela volného Gündogana a německý kapitán pohotovou střelou po zemi zvýšil na 2:0.

Německo pak už dohrávalo v pohodě a ještě mohlo zvýšit. Kimmich a Sané však ztroskotali na brankáři Gulácsim. V nastavení mohli Maďaři alespoň snížit, jenže Orbánovu střelu vykopl z prázdné branky Kimmich.