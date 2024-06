Gruzie: Technici vepředu, slabší blok vzadu. Co se děje s Kvaradonou?

Nováčci to nemají na EURO až na čestné výjimky z roku 2016 lehké, tradičně nepostupují ze základní skupiny. Proti Česku stojí tým odhodlaný to změnit. Gruzie je v souboji s Schickem a spol. rozhodně outsiderem, ale o to víc by měli být Češi na pozoru. Premiéra země slavné spíše pro své judisty vyústila v možná nejhezčí dosavadní zápas na EURO – prohru 1:3 s Tureckem. Jak to bude vypadat s Českem?