Schickův přestup. Hvězda pálí novou zbraní, smlouva je na globální úrovni

Na trénink zelené, svítivě samozřejmě, do zápasu oranžové. Během jara natahoval v zápasech mistrovského Leverkusenu méně nápadné bílé. Možná aby neupozornil na blížící se úkrok.

Patrik Schick změnil těsně před EURO (oficiálně) značku kopaček. Po letech, kdy mu dodávala zbraň na soupeře firma Nike (poslední dobou hrál v modelu Mercurial Vapor), přechází do stáje Pumy.

V zápase s Portugalskem se snažil přelstít soupeře – bohužel nepříliš úspěšně – v oranžovém modelu Ultra Ultimate. V jeho případě jde – samozřejmě – o boty připravené na míru. Pokud byste si ale chtěli koupit kopačky první řady, tedy nejvyšší úrovně, přišly by vás bratru na pět a půl tisíce korun.

Puma však, stejně jako další značky, vyrábí i boty „horší“ kvality, ve většině případů jde o čtyři levely. Záleží například na materiálu, detailech, zároveň (logicky) stojí mnohem nižší finance.

Jednání o přestupu, i když trochu jiném, se nějakou dobu táhla. Schick už na jaře novinku testoval. Když zjistil, že mu sedí, rozjela se jednání. Bez jakýchkoli vytáček – šlo o peníze. Hráč a jeho manažeři nedomlouvali kontrakt s českým zastoupením světové značky, nýbrž s ústředím v Německu. Vysvětlení je jednoduché, Schick je se svým jménem a úspěchy v bundeslize zajímavý celosvětově.

„Smlouva je na globální úrovni,“ prozradil jeden z lidí, který má do problematiky vhled. „I pro hráče, jako je Patrik, je to finančně zajímavé,“ doplní. Přesnou sumu prozradit nemůže, ale nakonec dodá: „Je to rána!“

Musí být, jinak by reprezentant nabídku nepřijal. Vždyť byl podle časopisu Forbes v minulém roce nejlépe vydělávajícím českým fotbalistou: vydělal 200 milionů korun díky smlouvě s Leverkusenem a dalšími partnery. Puma se nyní zařazuje mezi ně.

V posledních letech to, co se týče českého národního mužstva, není neobvyklé. Hlavní stars přecházejí k firmě s kočkou. Ve druhé části kariéry tento krok podnikl Tomáš Rosický (předtím Nike) i Petr Čech (Adidas).

Ostatně Schickova nynější značka vládne celé reprezentaci. Nejen že tým obléká, v jejích kopačkách nastupuje nejvíc hráčů – celkem devět. Za ní jsou s osmi Adidas a Nike, jako rarita si stojí italská firma Pantofola d’Oro, jejíž tváří je elegán Antonín Barák.

Byly však časy, kdy borci nemohli v národním mužstvu natahovat kopačky podle libosti. Museli nosit pumy, i když se to většině z nich nelíbilo. Vždyť borci jako Patrik Berger či Pavel Nedvěd měli zajímavé smlouvy s Nike a Uhlsportem. Rosický od mládí, jak už bylo řečeno, s Nike. Podobný nesvár řešil také Tomáš Řepka ve Spartě. Své boty Mizuno přemalovával na Nike, v jeho době nebyly borcům rovněž tolerovány osobní kontrakty. Co si budeme povídat, už na dálku bylo jasné, že se mu to úplně nedařilo.

Ale zpět do národního výběru. Na začátku roku 2002 přišla revoluce. Na soustředění na Kypru po zpackané baráži proti Belgii o mistrovství světa v Asii došlo ke změnám. Trenérem se stal už předtím Karel Brückner, kapitánem byl zvolen Pavel Nedvěd, za nějž se velmi výrazně postavil Vladimír Šmicer.

Hráči si však vydupali také možnost nastupovat ve svém, v kopačkách, na které jsou zvyklí a za jejichž propagaci dostávají zaplaceno. Schick a spol. v tom jen pokračují.