Ruman zaujal: Alles gute i mezipruhy. Klopp možná odejde do důchodu

Hned se omluví za to, že si možná nevzpomene na nějaké to české slovíčko. A opravdu – občas zazní třeba gegen Pressing, k tomu „poctivý“ německý přízvuk. V případě Petra Rumana je však to, že už skoro čtvrt století žije v Německu, jednoznačně plus. Bývalý útočník Baníku a nyní trenér rezervy Greutheru Fürth není zatížen českým prostředím a na jeho jasných názorech, které nabízí coby expert serveru iSport.cz a deníku Sport během studií k zápasům EURO (Ligy naruby živě) je to znát. Kromě jiného však zavzpomínal i na to, jak ho jako jediného Čecha koučoval věhlasný trenér Jürgen Klopp, a zkusil odhadnout jeho budoucnost.

Hned v prvním studiu k zahajovacímu utkání Německo-Skotsko (5:1) nebyla nouze o ryze odborné postřehy i menší lekce à la Alles gute. „Chtěl bych se nejdřív divákům omluvit. Česky mluvit umím, jen prostě myšlení je německé a automaticky mi to tam naskakuje hlavně ve fotbale. Takže doufám, že to nějak zvládneme,“ uvedl se. Žádný problém, hbitě vypomohl nový trenér Pardubic Jiří Saňák, jenž v dorostu hrával za Union Berlín a s Rumanem se zná. „Tak já to přeložím,“ reagoval vždy pohotově.

Nejvíce zaujalo, když Ruman vysvětloval, co míní výrazem „halbspüren“. To když se snažil přiblížit, jak jsou fotbalisté v Německu už od mládeže vedeni k tomu, aby přesně věděli, jaké jsou jejich úkoly a jak se mají pohybovat v tom kterém prostoru hřiště. „To je rozděleno podélně, vertikálně, od brankové čáry k brankové čáře na pět pruhů. Jeden střední, pak dva krajní u autové linie a mezi nimi a středním – to jsou ty halbspüren. Mezipruhy,“ objasnil.

Do Německa odešel už v roce 1999 do Greutheru Fürth. V létě 2005 se přesunul do Mohuče – a vytáhl si ho přímo Klopp, jenž tam působil před svým vzestupem v Dortmundu. „Byla to pro mě obrovská životní zkušenost, jedna z nejlepších. I lidsky mě to hodně posunulo,“ vzpomíná Ruman. „Každodenní školou byl hlavně způsob, jakým s námi Kloppo mluvil, jak nám dokázal třeba i vynadat – bez toho, abychom se cítili ponížení nebo jako blbci,“ popisuje a ilustruje zmíněný přístup i na jedné konkrétní situaci.

Kloppa potkal i nynější gólman národního týmu Vítězslav Jaroš v Liverpoolu, ale nikdy pod ním nenastoupil. Ruman tak zůstává jediným Čechem, jemuž se to poštěstilo. S porozuměním při tom přijal Kloppovo rozhodnutí, že devět let na Anfield Road je právě tak dost a nastal čas na odchod a přestávku. Jenže co v sedmapadesáti dál? Ano, dá si pauzu, ale jaké angažmá by pak mohl německý expert po tak prestižní adrese vzít? „Nevěřím tomu, že by převzal jiný klub v Anglii nebo v Německu, ani ve Španělsku ho nevidím. Malinká možnost je německý nároďák,“ přemítá Ruman. „Dokonce si myslím, že možná půjde do trenérského důchodu,“ napadá ho a zároveň nadhazuje, co by Klopp mohl dělat, pokud by neseděl na lavičce.

Trenérské profesi se Ruman sám začal věnovat v roce 2009, kdy ukončil hráčskou kariéru. Pracoval u mládeže v Mohuči, Frankfurtu, Offenbachu či Darmstadtu, ve Fürthu coby asistent áčka a až dosud jako kouč jeho rezervy. Mezitím krátce vedl i tým Türkgücü Mnichov složený z imigrantů a usilující o jejich integraci. „Nebyli tam jenom Turci,“ upozorňuje, „byla to zajímavá zkušenost.“

Více než dvacet let je na jeho mluvě znát, ovšem Česku se neodcizil. „V srdci jsem a zůstanu celý život Čechem, Česko je moje domovina,“ ujišťuje. „Ale samozřejmě už jsem v Německu dlouhou dobu a jazyk ovládám na úrovni Němců. I když to není můj úspěch, ale jejich,“ říká. „Líbilo by se mi, aby se Německo úspěchem na mistrovství Evropy sjednotilo a vytvořila se atmosféra podobná té jako při mistrovství světa v hokeji v Česku. Je úžasné, když lidé různého původu fandí jednomu týmu, jdou za jedním cílem a společně se radují…“

Otázkou je, jak dlouho v zemi západních sousedů ještě setrvá, zda ho práce nezavede jinam. Od léta jeho mise ve Fürthu končí, rád by totiž zkusil novou výzvu. Nedávno už měl nakročeno do slovenské Žiliny. „Chtěl bych se znovu posunout,“ plánuje.

Podívejte se na VIDEO, jak Petr Ruman vzpomíná na to společné angažmá s Jürgenem Kloppem nebo jak vidí jeho budoucnost.