Hušbauer: V závěru jsme přežili smrt. Kotal chce víc důrazu ve vápně

Historicky první bod na EURO má Gruzie v kapse. Po hříchu je to po zápase proti českému týmu. Kouč Willy Sagnol tak píše další kapitolu pohádky týmu z Kavkazu. „Oni byli blízko postupu už před čtyřmi roky pod Vladimírem Weisssem starším. V reprezentaci tenkrát byli všichni mojí spoluhráči z Famagusty, tak se fandilo. Pak přišel Sagnol a právě kluci ho ještě taky zažili, a co jsme se bavili, tak ho moc chválili jako super chlapa i trenéra,“ říká Hušbauer.

Češi měli zápas ve svých rukou. Šancí bylo spíše nadbytek. Brankáře Giorgiho Mamardašviliho svěřenci Ivana Haška prověřili přímo v jedenácti případech. Celkem pak český tým vyslal 26 střel. Kromě ušmudlaného dostrkání míče do sítě za pomocí trupu, jak to předvedl po změně stran Schick, se ale žádná další neujala. „Vidím, že jsme málo efektivní v útočné fázi. Musí tam být mnohem větší důraz v pokutovém území. Čeká nás Turecko, které docela jasně porazilo Gruzii. Bude to těžké,“ varuje kouč Kotal.

V závěru utkání poslal Hašek do hry i kreativce Ševčíka a s ním maroda Baráka, ale zásadně se pohled na českou hru nezměnil. „Když oba přišli do hry proti Portugalcům, tak hru trochu uklidnili a měli jsme tak nějaké náznaky. Překvapilo mě, že tam Baráka dal, když se psalo, že měl horečky. Proti Portugalsku pomohli týmu víc podle mě. Naši chtěli vyhrát za každou cenu, ale přežil jsme vlastní smrt, když šli Gruzínci v 95. minutě tři na jednoho,“ hodnotil Hušbauer.

Gruzii na plichtu stačil mnohem menší ofenzivní příspěvek. Jediná střela na bránu, kterou z penalty vyslal Georges Mikautadze. Stal se tak třetím hráčem na turnaji, který vstřelil dva góly. Dalšími jsou Slovák Ivan Schranz a Němec Jamal Musiala. „Určitě bych takové pořadí na čele tabulky střelců nečekal. Na druhou stranu, když vidím zápasy top týmů na turnaji, tak zatím utkání těch slabších týmů jsou lepší do ofenzivy. Zatím se dá říct, že jsem víc čekal od Anglie, Francie a Belgie,“ svěřil se někdejší hráč Sparty či kyperského Anorthosis Famagusta.

Po hodině hry v českém zápase došlo na kuriózní moment. Neukázněný fanoušek vhodil kelímek na hřiště před českou ofenzivní standardkou, německý sudí Daniel Siebert vyslal úklidovou četu jménem Ondřej Lingr, teprve potom se mohlo hrát. Ofenzivní hráč Feyenoordu poslechl a kelímek uklidil za brankovou čáru. „Tohle jsem nikdy v kariéře nezažil. Asi už byl rozhodčí unavený, tak pověřil toho nejbližšího,“ vtipkoval Hušbauer.

Největší komplikací před zápasem s Tureckem by však mohlo být zranění Patrika Schicka, který evidentně kvůli svalovému problému střídal v 68. minutě. „Viděli jsme ty jeho grimasy. Známe Patrika Schicka, že ta zranění jsou u něj docela častá. Svalové zranění je vždycky nepříjemné. Uvidíme, s čím přijdou lékaři, ale takhle na první pohled to nevypadalo dobře,“ mínil Hušbauer a Kotal si přisadil už s výhledem na poslední duel ve skupině. „Věřím, že tam máme útočníky, kteří jsou schopni zaskočit. Ať je to Chytil nebo Chorý. Věřím, že bychom ho případně dokázali nahradit. Není to o jednotlivcích ale o práci celého týmu.“

Po duelu Česka s Gruzií šli na věc Turci, kteří se utkali s Portugalskem a padli jasně 0:3. V posledním utkání ve skupině tak půjde oběma týmům o postup do play off. „Turkům stačí remíza, takže mohou hrát v klidu. My budeme muset hrát aktivně a jít do rizika. Hráče na protiútok mají taky silné. Nečeká nás nic snadného. Bod proti Gruzii nás ještě udržel ve hře, to je nejdůležitější aspekt zápasu,“ má jasno Kotal a Hušbauer.

Z českého týmu bylo složité někoho vypíchnout, ale oba experti ve studiu se na jednom jménu shodli. „Za mě to byl Láďa Krejčí. Doplňoval to dobře zezadu. V obraně byl bezchybný. Taky Coufal podal skvělý výkon. Z jeho strany tam ty centry létaly,“ řekl Hušbauer a trenér Kotal přitakával.