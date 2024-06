SESTŘIH: Německo - Švýcarsko 1:1. Füllkrug trefil 1. místo, kontroverze

Až do nedělního večera to vypadalo jako turnaj zalitý pro domácí Němce do slunečných barev. Pak ale přišel střet s houževnatým Švýcarskem. Dlouho to vypadalo, že domácí pokladnice na body bude plně vybrakována, ale v závěru dokázal srovnat na konečných 1:1 Niclas Füllkrug. A chtělo by se říct, spravedlnost existuje. Němcům totiž v průběhu druhé půle byla pravděpodobně odepřena penalta.

Copak o to, gólová trefa Dana Ndoyeho byla solidní švýcarskou akcí. Útočník Boloni mohl oslavit svou premiérovou trefu v národním týmu. Švýcaři přitom už mohli prohrávat, ale gól Roberta Andricha nebyl uznán, protože těsně před jeho trefou došlo ve vápně Švýcarů na německý faul. Po zásahu videa se tak italský sudí Daniele Orsato rozhodl gól odvolat. A nebylo to naposled, co VAR zasáhl proti Německu. Nutno podotknout, že v tomto případě správně. Na druhý pokus už to zase taková sláva nebyla.

Zápas postrádal větší náboj. I vzhledem k dlouho trvajícímu antifotbalu ve druhém klání skupiny mezi Maďarskem a Skotskem, to bylo vlastně logické. Nebyl důvod se někam hnát. Hodně se ale bude diskutovat o situaci ze 70. minuty. Skvěle se do vápna prokličkoval Florian Wirtz, po jeho přihrávce tutovku spálil Kimmich, ale míč se ještě odrážel ke střídajícímu útočníkovi Maximilianu Beierovi. Mladík z Hoffenheimu se mohl dostat do stoprocentní příležitosti, jenže ho na malém vápně objal jako nejlepšího kamaráda Silvan Widmer a stáhl k zemi. Kontakt jasný, rozhodčí na to kouká zblízka s dobrým výhledem, ale ještě poněkud teatrálně ukázal, že tohle určitě pískat nebude. Hraje se dál a Němci cítili právem křivdu.

Na dálku pak sice ještě Orsato s videorozhodčím komunikoval, jeden by chtěl mít v tu chvíli odposlech, co že si to pánové povídali. Resumé překvapivé asi nejen pro německé fanoušky. Penalta se totiž nekopala.

Švýcaři nadále kvalitně bránili a mohli přidat pojistku, Ruben Vargas na klubové úrovni kopající v Augsburgu sice Neuera překonal, ale zase stála pravidla proti gólu, protože borec s kořeny v Dominikánské republice přebíral míč v ofsajdu. Tady vše podle regulí.

Vargase ani Švýcary toto rozhodnutí muselo mrzet. Jediný gól Ndoyeho nakonec nestačil. V nastaveném čase se totiž znovu zjevil německý žolík Niclas Füllkrug a srovnal na 1:1. Druhá trefa dortmundského kanonýra na turnaji znamenala dělbu bodů a skutečnost, že Němci přece jen skupinu vyhráli. Švýcaři jdou dál z druhého místa.