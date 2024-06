Szoboszlai po chvíli hrůzy: Kde byli lékaři! Nedýchal... Kritika záběrů

Devětadvacetiletý útočník v 68. minutě vyskočil spolu s dalšími hráči na Szoboszlaiův přímý kop, ale ve vzduchu se srazil s brankářem Gunnem a obráncem Ralstonem. Brankář ho pravděpodobně zasáhl do hlavy loktem, ale videorozhodčí konstatoval, že střet byl ze strany skotských hráčů nezaviněný a k penaltě nebyl důvod.

Varga se ale nehýbal, vyděšení spoluhráči popoháněli zdravotníky s nosítky. Spolu s nimi kolem zraněného fotbalisty roztáhli plachty. Po osmi minutách, kdy se celý stadion ponořil do napjatého ticha, byl Varga na nosítkách transportován rovnou do sanitky a do stuttgartské nemocnice, kde strávil celou noc. Fanoušci obou táborů ho vyprovodili potleskem. Televizní kamery zachytily kapitána maďarského týmu Dominika Szoboszlaie se slzami v očích.

Ten po zápase zkritizoval zásah zdravotníků. „Byl jsem tam první a sám jsem byl v šoku. Nemohl dýchat…“ líčil pro TV Magenta. „Každý ví, že rozhodují sekundy. Nevím, jaká jsou pravidla, že nedovolí lékařům vstoupit na hřiště, když je potřeba pomoc. To se musí změnit! Pomoc musí přijít rychleji, mnohem rychleji,“ zlobil se.

Televizní komentátoři byli zaskočeni, že UEFA povolila odvysílat opakování akce, při níž se Varga zranil. Od zápasu, v němž Dán Christian Eriksen před třemi lety utrpěl na hřišti zástavu srdce, platí pravidlo, že televize záběry vážných zranění neopakují.

Maďarský svaz na sociální síti X uvedl, že hráč je v nemocnici a jeho stav je stabilizovaný. Konkrétnější byl italský trenér týmu Marco Rossi. „Utrpěl zlomeninu lícní kosti a čeká ho operace. Zatím nevíme, jestli postoupíme, ale on s námi určitě nebude,“ řekl kouč reportérovi BBC Sport.

Na tiskové konferenci pak potvrdil, že se hráči o zraněného útočníka opravdu báli. „Vypadalo to, že je v bezvědomí, a znepokojilo je, že lékaři nespěchali, protože si asi mysleli, že to není tak vážné. Naštěstí není v nebezpečí, ale čeká ho tady operace,“ řekl Rossi a dotkl se tváře. V další zprávě svaz uvedl, že hráč utrpěl několik zlomenin v obličeji a otřes mozku.

Maďarští fotbalisté zápas vyhráli 1:0 gólem v desáté minutě nastavení. Možná jim i Vargovo zranění trochu pomohlo. „Byl to hrozný okamžik. Hráli jsme pak i za něj a to vítězství mu věnujeme. Držíme palce,“ vzkázal Roland Sallai, který byl vyhlášen hráčem zápasu. Když se hráči po závěrečném hvizdu radovali na trávníku, Szoboszlai si oblékl Vargův dres.