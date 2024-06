Žlutá odsunula Slovince na třetí místo. I ta pro asistenta. Možná budou rádi

Disciplína musí bejt, vy kluci pitomý, říkal dobrý voják Švejk. Kluci slovinský – přísně podle pravidel – kvůli „špatnému chování“ svého asistenta trenéra skončili ve skupině C o stupínek hůř, na třetím místě za Dánskem. Zní to jako zajímavý příběh na EURO v Německu, ale jeho půvab trochu uvadne při zjištění, že další pomocné kritérium by rozhodlo úplně stejně.

Pojďme si to vysvětlit. Po třech zápasech měly Dánsko i Slovinsko shodně 3 body za tři remízy a skóre 2:2. Takže o tom, kdo skončí za Anglií na druhém místě, rozhodovala jiná kritéria než bodový zisk a nastřílené góly. V tomto pořadí: žluté karty, žebříček z poslední kvalifikace.

I na žluté karty, které hráči posbírali na hřišti, to byla plichta – šest ku šesti. Jenže Milivoje Novakovic, slovinský asistent, dostal hned v prvním utkání (shodou okolností) proti Dánsku napomenutí. A tak přísně vzato toto měřítko rozhodlo o pořadí.

Druhé Dánsko, třetí Slovinsko.

Příběh má však dvě „ale“. Pokud by se Novakovic udržel a žluté se vyvaroval, došlo na by na porovnání žebříčku z poslední kvalifikace. Tady by to bylo tím snazší, že oba týmy se potkaly ve stejné skupině. Oba získaly 22 bodů, ale díky vzájemným zápasům byli lepší Dánové.

Taková zajímavost: kdyby se mužstva potkala v posledním utkání skupiny a nastala tato situace, tedy naprostá rovnost, o lepším postavení ve skupině by rozhodl penaltový rozstřel.

To se nestalo, a tak jsou Dánové druzí, Slovinci třetí. A možná na tom vydělají. Dánsko už ví, že jde v osmifinále na Německo. Slovinsko svého soupeře nezná. Může jím být Portugalsko, ale také kdokoli ze čtveřice Belgie, Ukrajina, Slovensko a Rumunsko.