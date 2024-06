Rakousko je senzací na EURO: X faktor i bez kopaček největší hvězdy

Dnes už víme, že šéfem lavičky Bayernu bude v nové sezoně Vincent Kompany. Byla to ale pro bavorského giganta fuška. Chvíli to vypadalo i na protřelého Ralpha Rangnicka. Ten byl však toho času vázán u rakouské reprezentace a vábení ze své domoviny nevyslyšel.

„Jsem trenérem rakouského mužstva celým svým srdcem. Nejedná se o odmítnutí Bayernu, ale o rozhodnutí ve prospěch mého týmu a našich společných cílů,“ nechal se slyšet v květnu Rangnick.

Nyní si může gratulovat. Základní skupina D s Francií, Nizozemskem a Polskem rozhodně nevypadala snadno. Po smolné prohře 0:1 s Mbappém a spol. by si na Rakušany asi příliš lidí nevsadilo. Jenže Polsku i Nizozemsku nasypali tři góly a nakonec se shodou výsledků vyhoupli na první místo.

O to více musí úspěch těšit, když se dostavil i bez největší hvězdy. Univerzál Realu Madrid David Alaba totiž dlouho laboruje s přetrženým křížovým vazem v koleni. Přesto na EURO odcestoval jako určitá prodloužená Rangnickova ruka a nehrající kapitán, který má k hráčům blízko.

„Dělí se s námi o své myšlenky, což je velmi cenné, protože už toho ve fotbale zažil hodně. Pak přijedeme na hotel a chová se jako jeden z nás,“ chválí přístup zraněné hvězdy Christoph Baumgartner z Lipska, který si už na turnaji připsal gól a asistenci.

TOP 3 RAKOUSKÉ HVĚZDY Marcel Sabitzer Dortmund

záložník 30 let

v reprezentaci zápasů/gólů: 81/18 Marko Arnautovic Inter Milán

útočník 35 let

v reprezentaci zápasů/gólů: 115/37 Konrad Laimer Bayern

záložník 27 let

v reprezentaci zápasů/gólů: 39/4

Jeho kolega z Hoffenheimu Florian Grillitsch jen přitakává. „David je psychicky stabilní. Je s námi u stolu v jídelně, hodně mluví a tlačí nás kupředu svou aurou.“

Právě německá bundesliga je skladištěm rakouské kvality. V tomto Rangnickově výběru najdeme hned dvanáct borců, kteří kopou v zemi pořadatelů šampionátu a mohou se tak cítit nejen díky znalosti jazyka jako doma. Z toho nejvýraznější tváře jsou Marcel Sabitzer (Dortmund) a Konrad Laimer (Bayern). Faktorem X je ale právě možná přítomnost Alaby, jehož minulost také sahá výrazně do Bayernu, než se v roce 2021 stěhoval na nynější madridskou adresu.

Na hřišti to ale s pochroumaným kolenem za své kamarády neodtáhne. Rakušané se projevili nejen výraznou fotbalovostí, ale také agresivitou. Ve třech zápasech posbírali už deset žlutých karet. V osmifinále je tím pádem jisté, že bude scházet kvůli karetní stopce spoluhráč Václava Černého z Wolfsburgu Patrick Wimmer, což by ale nemusel být fatální problém. Rakušané jsou totiž v laufu.

„Každý, kdo by si před turnajem vsadil na náš triumf ve skupině, by byl nyní asi poměrně bohatý člověk. V tom je ale krása fotbalu, že se takové věcí stávají,“ řekl Rangnick po výhře nad Nizozemskem. Na Rakušany byl před začátkem turnaje kurz kolem 9:1, že skupinu opanují.

A Marcel Sabitzer teď překypuje sebevědomím: „Udělali jsme první krok. Jakmile postoupíte do play off, můžete se rozjet. Máme kvalitu na to, abychom porazili jakéhokoli soupeře.“