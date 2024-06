Speciál ŽIVĚ: blamáž nedopečeného týmu, herní bída. Čas změnit kapitána?

Remíza s Gruzií, poslední místo, nashledanou. „Výsledková blamáž. Jestli budeme hodnotit jeden bod jinak než slovem ostuda, tak si lžeme. Pro mě je to ostuda,“ říká ve speciálním díle Ligy naruby, do kterého svými dotazy zasahovali i fanoušci, redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica. „Hráli jsme se Skotskem jeden z nejhorších fotbalů na turnaji, to mi vadí nejvíc,“ přidává se Jiří Fejgl: „Výsledkově už to hůř nemohlo dopadnout, tým na mě působil nedopečeně – třeba střední záložníci byli slabí při přechodu do útoku.“