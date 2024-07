Smutný Nita. Čelil smršti, chybka při Gakpově střele, která letěla 121 km/h

Mohly existovat dva důvody, proč by na telefonu četl záplavu gratulací. Ale ne, nepovedlo se. Gólman Florin Nita slaví ve středu sedmatřicáté narozeniny a současně kouše vyřazení z EURO v Německu. Rumunsko v osmifinále vypadlo s Nizozemskem po porážce 0:3 , bývalý sparťan navíc při první brance Codyho Gakpa lehce chyboval. „Možná zaspal,“ komentoval situaci bývalý reprezentant Karel Poborský ve studiu ČT sport.

Před třetím inkasovaným gólem stačil odkopnout bílou tenisku, která přilétla z tribuny do malého vápna, pak marně reagoval na střelu Donyella Malenna na bližší tyč. Florin Nita byl bez šance a ve třetí minutě nastaveného času definitivně ucítil, že je konec.

Rumunský gólman má v šestatřiceti letech za sebou první účast na EURO v kariéře. Turnaj prožíval emotivně. Po všech třech zápasech v základní skupině přišel za ženou a dětmi, objal je a vyslechl si, jak jsou na něj hrdí. Tentokrát u nich hledal spíš útěchu.

Muž, který před rokem pomohl Pardubicím k záchraně v nejvyšší české soutěži, čelil v osmifinále proti Nizozemsku ofenzivní smršti. Tým kolem kapitána Virgila van Dijka zapsal třiadvacet střel, z toho šest na branku a třináct rohových kopů.

„Byl to dobrý zápas,“ liboval si nizozemský útočník Cody Gakpo, nejlepší hráč zápasu. „Jedeme dál,“ radoval se po postupu do čtvrtfinále, k němuž pomohl ve dvou klíčových momentech.

Hráč ve službách Liverpoolu dal úvodní branku zápasu a zároveň třetí na turnaji, čímž se zařadil mezi nejlepší střelce letošního EURO. Ve dvacáté minutě si hodil balon na pravou nohu, vkročil do vápna a vystřelil na bližší tyč. Data ukázala rychlost míče 121 kilometrů za hodinu.

Šlo o povedenou ránu, přesto Nita viditelně litoval. Na balon si sáhnul, a když ho nezastavil, zůstal ležet na břiše a rychle schoval hlavu do dlaní.

„Opravdu to vypadalo, že si nepohlídal první tyč,“ rozebral klíčový okamžik Karel Poborský, expert ve studiu ČT sport. „Když má takové postavení, neměl by dostat gól. Možná zaspal, nebo to neviděl, mohl míč na chvíli ztratit,“ nabídl svůj pohled.

Nita ve druhé půli vychytal Gakpův další pokus, poté sledoval, jak Van Dijk hlavou trefil tyč. Druhou branku inkasoval necelých deset minut před koncem, u níž chyboval Radu Dragusin. Gakpo obešel u brankové čáry obránce Tottenhamu a nabídl snadnou pozici Malenovi.

Rumunský gólman jen vyčítavě máchnul rukama. Věděl, že je hotovo. A nyní musí řešit svou budoucnost, po konci v tureckém Gaziantepu, který obsadil v lize jedenáctou pozici, je aktuálně bez angažmá. V Německu ovšem ukázal, že má pořád kvalitu. Bez ohledu na to, že slaví sedmatřicáté narozeniny. Byť zřejmě bude smutný...

Přesto Rumunsko, které vedl s kapitánskou páskou bývalý hráč Sparty a Slavie Nicolae Stanciu, dosáhlo historického úspěchu. Vyřazovací část na velkém turnaji si zahrálo poprvé od roku 2000.

„Trenér Iordänescu dokázal, že sjednocený tým může posouvat hranice a hrát s nejlepšími týmy v Evropě. Od vítězství nad Ukrajinou píší historii,“ zhodnotila výkony národního týmu rumunská reportérka Cristina Tacheová.

Na Nizozemsko to ovšem nestačilo, „Oranjes“ jdou dál zaslouženě, čtvrtfinále si zahrají po dlouhých šestnácti letech.