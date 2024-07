Pivarník: Slováci přesně ví, co mají hrát. A Češi? Co chtějí od útočníků?

Lépe než kdo jiný dokáže posoudit, jak jsou na tom teď fotbalově Česko a Slovensko a proč EURO ukázalo rozdíl mezi jejich reprezentacemi. Roman Pivarník je totiž mezi oběma zeměmi rozkročený: usadil se v Olomouci a vedl místní Sigmu i Bohemians či Plzeň, ovšem nyní je technickým ředitelem Slovenského fotbalového svazu. „Rezervy jsou, ale naše mužstvo má přesně definované, co má hrát, a vykazuje parametry toho, co se děje ve světě,“ říká. „U Česka vidím přepínání z jednoho rozestavení do druhého, někdy s výstavbou, někdy ne, nebo nezvládnutý protiútok,“ hodnotí naopak tým Ivana Haška ve videorozhovoru pro Ligu naruby, v němž dojde i na hvězdy Ivana Schranze a Lukáše Haraslína, kouzlo italského trenéra Francesca Calzony či téma, jak vychovávat hráče.