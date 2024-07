Kontroverzní sudí pro semifinále. Úplatky, sázky i spor s hvězdou Anglie

Anglie, nebo Nizozemsko? Jeden z těchto celků se představí ve finále EURO 2024. Nejprve ale dojde na vzájemnou řežbu v semifinále, které bude řídit německý sudí Felix Zwayer. Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby Zwayer nebyl před lety zapleten do fotbalových sázek v německém fotbale. Dostal dokonce zákaz činnosti na šest měsíců a mohlo být hůř. Jak vidno, i s takovým zářezem se můžete dostat na vrchol. V minulosti si na jeho počínání stěžoval i Jude Bellingham při vzájemné konfrontaci v bundeslize. Zejména v Anglii tak řeší, jak je možné, že takový sudí může pískat semifinále EURO.

Ta aféra už je pěkně vousatá. V Německu se jí říká Fußball-Wettskandal 2005 a do ovlivňování výsledků druhé bundesligy, DFP Pokalu a regionální ligy byla údajně zapletena i chorvatská mafie. Jelikož v Německu problémy s korupcí ve fotbale nebývají tak častým jevem, jedná se dodnes o největší sázkařský skandál našich severozápadních sousedů.

Hlavní jméno mezi rozhodčími? Jistý Robert Hoyzer, další arbitři na něj byli navázáni. Dle rozsudku nebylo Zwayerovi prokázáno žádné úmyslné pochybení, ale přijal úplatek. Zároveň dostal flastr jen na šest měsíců, protože při vyšetřování spolupracoval při stíhání Hoyzera, který si dle informací zahraničních médií odseděl dva roky.

Jeho kolega Zwayer teď po zhruba devatenácti letech od aféry píská semifinále EURO. Od té doby se taky změnila řada věcí. Zwayer se vypracoval nejen do první německé ligy, ale zároveň má za sebou coby hlavní sudí i řadu mezinárodně interesantních zápasů. Vrcholem budiž finále Ligy národů 2022/23, ve kterém Španělé přehráli na penalty Chorvaty. Pískal také dvakrát MS do 20 let. Dalším velkým milníkem je pro něj právě domácí EURO.

Před semifinálovým duelem Anglie s Nizozemskem už na turnaji rozhodoval dvě skupinová klání. Mezi Itálií a Albánií a také duel „české“ skupiny mezi Tureckem a Portugalskem. V play off už pak narazil na Nizozemce, kteří vyhráli v osmifinále nad Rumuny.

Bellingham dostal za kritiku pokutu

Zwayer dosud tak nějak proplouval šampionátem bez většího povšimnutí, ale teď dostal na starost Anglii, a tam už si jeho hříchu z minulosti všimli a pro mnohá ostrovní média je to velké téma. Důvod? Uměle otevřené staré šrámy. S Zwayerem se totiž dostal do křížku ještě při svém německém angažmá Jude Bellingham.

Psal se prosinec 2021 a Bayern Mnichov vyhrál na půdě Dortmundu 3:2. Bundesligový zápas Der Klassiker provázely velké emoce. Zápas řídil právě Zwayer a červenou od něj viděl tehdejší kouč BVB Marco Rose. Bellingham jako klenot Dortmundu byl tehdy rozzuřený, protože zápas rozhodla penalta pro Bayern. Stál si za svým, že penaltu měl kopat i jeho tým. Po utkání si nebral servítky. „V tom zápase se můžete zpětně podívat na spoustu rozhodnutí. Dáte největší utkání v Německu rozhodčímu, u kterého víte, jak rozhodoval zápasy dřív, tak co čekáte,“ kritizoval vedení bundesligy Angličan a narážel na Zwayerovu minulost. Ten se proti jeho nařknutí tenkrát ohradil, ale po Bellinghamově vyjádření několik týdnů nepískal. Současná hvězda Realu Madrid za svůj výrok inkasovala pokutu kolem čtyřiceti tisíc eur.

Po dvou a půl letech se mají znovu potkat a v Anglii je to logicky jedno z hlavních témat před duelem s Oranjes. „Soustředíme se jen na zápas. Pro nás to nebude mít žádný význam. Musíme respektovat orgány UEFA, ať už našemu zápasu přisoudí jako sudího kohokoliv,“ prohlásil anglický obránce Luke Shaw.