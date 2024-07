Laporte a Théo? První nekamarádil s Deschampsem, druhého opustil otec

Začněme u rodáka z francouzského městečka Agen v Nové Akvitánii. Odtamtud Laporte pochází. Zajímavostí je, že je tedy regionálním krajanem Didiera Deschampse. Dokonce Laporte necelý rok jako malý kluk kopal v Bayonne, tedy rodišti francouzského kouče. Přesto se cesty obou mužů nikdy pořádně nespojily.

Laporte se vydal do Španělska. Od 16 let jej piplali v Bilbau. Byl to kontroverzní tah, protože konzervativní část klubu kritizovala transfer kvůli jeho původu. Laporte se totiž narodil sv Baskicku, ale v tom francouzském. Vůlí a talentem si ovšem pozici vydobyl. A to natolik, že za Athletic odkopal šest let. Zároveň byl pravidelným reprezentantem Francie v mládežnických kategoriích od U17 až po jednadvacítku. Dohromady tak odkopal v dresu s galským kohoutem 51 zápasů. Tím to ale skončilo.

Deschamps jej sice povolal do seniorského týmu, však taky nešlo přehlížet frajera, který od roku 2018 hrával na adrese Manchester City. Laporte se však od svého krajana a reprezentačního trenéra nikdy šance nedočkal a do zápasu ho nevyslal. To stopera frustrovalo a vykopal mezi sebou a Deschampsem propast.

„Nemyslím si, že se jedná o problém mé výkonnosti. To byste se museli zeptat jeho. Nic osobního proti němu nemám, ale pokud má někdo problém, je to on a ne já. Mohl jsem být mistrem světa, ale tohle je rozhodnutí trenéra, který mi nezavolal z osobních důvodů. Musím to respektovat,“ řekl v minulosti frustrovaný Laporte poté, co se Francie stala mistrem světa 2018 bez jeho pomoci.

Deschamps je přitom známý tím, že si ke svým hráčům rád buduje osobní vztah a tato slova obránci neprospěla. Situace využilo Španělsko a tehdejší kouč Luis Enrique Laporteho přesvědčil, aby reprezentoval svou současnou zemi. Po získání občanství v roce 2021 je nedílnou součástí národního celku. Za La Rioja odehrál 33 utkání a nyní na něj čeká velký zápas. Už jen kvůli tomu, aby porazil Deschampse.

Na druhé straně bojové linie stojí jistý Théo Hernández. Rodák z Marseille reprezentuje Francii, ale nikdy ve Francii nehrál. A když ve čtvrtfinále proti Portugalsku proměnil rozhodující penaltu, starší bratr Lucas křičel u televize španělsky „Siiiiiiiiii.“ Že v tom máte guláš?

Od juniorských let jsou Théo i bratr Lucas spojováni s Atlétikem Madrid. Od útlého dětství žijí oba ve Španělsku, kde získal angažmá jejich otec a bývalý fotbalista Jean-Francois Hernández.

Anketa Kdo vyhraje EURO? Španělsko Francie Anglie Nizozemsko

Tady je právě osud obou fotbalových bratrů zajímavý, protože po ukončení kariéry otec zmizel. „Je to už dvanáct, třináct let, co jsme o něm naposledy slyšeli. Ani po MS se mi neozval,“ řekl za oba bratry starší Lucas, který v reprezentaci momentálně chybí kvůli zranění.

Telenovela kolem ztraceného otce však tímto neskončila. V roce 2022 přišel francouzský deník L'Équipe s informací, že otec chtěl oba syny v minulosti kontaktovat, ale jejich matka mu v tom právně zabránila. Jean-Francois prý naposledy žil v Thajsku.

Propojení Théa se Španělskem je tak na stole hlavně díky jeho otci. A díky dlouhému pobytu ve Španělsku si taky mohl zvolit, koho bude reprezentovat. „Když jsme jezdili za rodinou na sever Francie, vždycky nás přesvědčovali, ať reprezentujeme naši rodnou zemi,“ vzpomíná Théo, kde se lámaly myšlenky na to, jaký dres bude nosit.

Na klubové úrovni už dlouho hraje za AC Milán, kde se našel a stal se jedním z nejlepších ofenzivních beků současnosti a Deschamps na něm staví. Na turnaji totiž nechyběl ani minutu a dá se tedy čekat, že i on naskočí v základu proti Španělsku. Na jeho výkon bude přímo v mnichovské aréně dohlížet i starší Lucas z tribuny. Však taky na klubové úrovni hrál za Bayern Mnichov, takže tamní stadion dobře zná. A jistě si přeje, aby si zase zakřičel při trefě bratra španělsky „Siiiiii“.