Nizozemsko – Anglie 1:2. Albion do finále, v nastavení rozhodl Watkins

Denzel Dumfries hlavičkoval po rohu do břevna • ČTK / AP / Darko Vojinovic

Xavi Simons poslal Nizozemce do vedení • ČTK / AP / Frank Augstein

Harry Kane proti Švýcarsku pracoval i do defenzivy • ČTK

Bukayo Saka slaví vyrovnávací branku do sítě Švýcarska ve čtvrtfinále ME • ČTK / AP / Hassan Ammar

Bellingham měl po zápase se Slovenskem co vysvětlovat. • ČTK

Xavi Simons obral o míč Declana Rice a z hranice vápna poslal Oranjes do vedení • ČTK / AP / Hassan Ammar

O postupu Anglie do finále rozhodl Ollie Watkins • ČTK/AP

Oranžová zábava proti bílé nudě. To byl dosavadní narativ výkonů Nizozemska a Anglie. Hraví Holanďané však britským pragmatikům vlili fotbalové nadšení do žil a výsledkem byl pro diváka naprosto strhující souboj, jenž otevřel v sedmé minutě naprostou lahůdkou Xavi Simons.

„Wow, to byla trefa! Nemohl to lépe trefit. Míč zaplul do sítě neuvěřitelnou rychlostí a Jordan Pickford byl bez šance. Simons si vzal míč od Declana Rice a rozjel semifinále,“ cenil zásah kmenového hráče PSG nejlepší střelec historie Premier League Alan Shearer.

Simons, produkt barcelonské akademie La Masia, tak raketovým zásahem, jenž letěl rychlostí 116 km/h navázal na vystoupení dalších absolventů vyhlášené továrny na talenty, Lamina Yamala a Daniho Olma, kteří v druhém semifinále zařídili postup Španělska přes Francii.

Angličany inkasovaná branka probrala, Oranjes zatlačili a po zásahu VAR si došli pro penaltu.

„Tohle nikdy nemůže být penalta,“ smál se bývalý kapitán Liverpoolu Jamie Carragher. „Bylo to přísné rozhodnutí. Denzel Dumfries se snažil blokovat míč a Harry Kane ho po vystřelení trefil. Nebylo to podle mě tak špatné rozhodnutí, aby muselo být otočeno,“ souhlasil Shearer, že Angličané měli při rozhodování rozhodčích štěstí.

Nařízenou desítku proměnil Kane přesnou ranou k tyči a právě Shearera dorovnal jako nejlepší střelec Anglie v historii EURO se sedmi trefami.

Dumfries byl i následně klíčovým mužem poločasu. O pár minut později na čáře zachránil Nizozemsko, když zastavil střelu Phila Fodena. Potom se mohl stát hrdinou, ale po rohovém kopu trefil hlavou pouze břevno, načež takřka ihned reagoval Foden ranou rovněž do tyče.

„Od Anglie je to úplně jiný výkon, než jaké dosud předváděla. V její hře je zřejmý systém, jsou aktivní, míč jí chodí rychle od nohy. Možná se postupem do semifinále cítí již uvolněný a fotbalu to velice pomohlo. Naopak Nizozemci nejsou schopni dostat stopery soupeře pod tlak,“ zhodnotil strhující první půli ve studiu iSport.cz trenér juniorky Greutheru Fürthu Petr Ruman.

Po změně stran se do více šancí dostalo Nizozemsko. Holanďané hrozili především ze standardních situací. Jednou Anglii zachránil skvělým zákrokem Pickford.

Angličané ovšem byli maximálně efektivní a na postup jim stačila jediná rána mezi tři tyče po změně stran.

Trenér Anglie Gareth Southgate šokoval stažením Harryho Kanea, jenže jeho náhradník, osmadvacetiletý kanonýr Aston Villy Ollie Watkins, se v úplném závěru otočil kolem Stefana de Vrije a přesnou ránou k tyči poslal Albion do finále.

„Anglie se po velké části druhé půle trápila kvůli změnám, které provedl Ronald Koeman. Nemohli nalézt cestu a situace volala po střídajícím hráči, kterým se stal Watkins a svou úlohu splnil perfektně,“ chválil svého nástupce Shearer.

Ve finále EURO podlehli Angličané před třemi roky Itálii na penalty. Nyní dostanou další šanci stát se mistry Evropy. Poprvé v historii. Španělsko ovšem dosud v Německu vyhrálo všechna utkání.

V neděli se v Berlíně bude psát historie.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 7. Simons Hosté: 18. Kane, 90. Watkins Sestavy Domácí: Verbruggen – Dumfries (90+3. Zirkzee), de Vrij, van Dijk (C), Aké – Schouten, Simons (90+3. Brobbey), Reijnders – Malen (46. Weghorst), Depay (35. Veerman), Gakpo. Hosté: Pickford – Walker, Stones, Guéhi – Saka (90+3. Gallagher), Mainoo (90+3. Konsa), Rice, Trippier (46. Shaw) – Foden (80. Palmer), Bellingham – Kane (C) (80. Watkins). Náhradníci Domácí: Bijlow, Flekken, Blind, de Ligt, Frimpong, Geertruida, Maatsen, van de Ven, Gravenberch, Veerman, Wijnaldum, Bergwijn, Brobbey, Weghorst, Zirkzee Hosté: Henderson, Ramsdale, Alexander-Arnold, Dunk, Gomez, Konsa, Shaw, Eze, Gallagher, Palmer, Wharton, Bowen, Gordon, Toney, Watkins Karty Domácí: Dumfries, van Dijk, Simons Hosté: Bellingham, Saka Rozhodčí Zwayer – Lupp, Achmüller (GER) Stadion BVB Stadion Dortmund Návštěva 60 926 diváků

