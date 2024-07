Hvězdy z lavičky zachránily Anglii. Věděl jsem to, přísahám, zářil hrdina

Že umí střílet góly v Premier League, to se ví. Útočník Ollie Watkins svým umem pomohl Aston Ville až do Ligy mistrů. V reprezentaci dosud na EURO tolik vidět nebyl. V semifinále jej poslal na Nizozemce kouč Gareth Southgate jako žolíka v poslední desetiminutovce. Jak jinak. A Watkins rozhodl po přihrávce dalšího náhradníka Colea Palmera. Kdyby mu dál nevoněl fotbal, mohl by se živit možná jako Sibyla. Dušoval se, že gólový scénář předpověděl. „Je to ten nejlepší pocit v životě,“ zářil hrdina Albionu.