Smutek Oranjes, bouře... Nejdůležitější osoba nás nechala zmoknout

Škoda, že čeští fotbalisté po základní skupině s námi nepokračovali. Naši rozlučku obstaral semifinálový zápas v Dortmundu mezi Anglií a Nizozemskem. No oranžových příznivců bylo mraky. Přes sto tisíc. Musím dodat, že takovou hordu fanoušků jsem zatím neměl tu čest potkat.

Nakonec Oranjes smutnili, po zápase byly odjezdové cesty a dálnice zaplněné auty z nizozemskými značkami. Předehrou semifinálového klání bylo varování před přívalovým deštěm a bouřkami. Což se muselo brát vážně.

Právě v Signal Iduna Parku se kvůli nepřízni počasí přerušilo utkání mezi domácím Německem a Dánskem. Po dni horka a dusna to skutečně přišlo. Pro hráče a diváky naštěstí jenom před samotným duelem.

My s dalšími televizními štáby jsme to ale „schytali“ naplno. Schovat se dalo jenom do útrob stadionu. Jenže jeden z místních pořadatelů zavřel bránu a odmítal všechny novináře dovnitř pustit. Následovala koncentrace nadávek snad ve všech světových jazycích. Ale pán ve žluté vestě byl v tu chvíli nejdůležitější osobou na téhle planetě.

Byť jsme se oháněli akreditacemi, měli jsme smůlu. Tedy jistotu totálního promočení. Docela se nakonec hodily ručníky, které jsme od pořadatelů turnaje dostali už na předchozím stadionu v Berlíně. Teď už vím proč.

A právě tam, do Berlína, už teď směřují všechny zraky fotbalové Evropy. Velké finále je před námi. Anglie se lepší zápas od zápasu, Španělsko má zase Lamina Yamala, který v sobotu oslaví své sedmnáctiny. Těch příběhů bude daleko víc.

A všechny vám přinese ČT sport. A některé poodhalí kolegové David Kozohorský s Michalem Kadlecem, kteří budou berlínské finále monitorovat. A snad nezmoknou!