Southgateův nečekaný konec. Ikona tušila, kdo by ho mohl nahradit?

Někdejší legenda Newcastlu a bývalý kanonýr anglické reprezentace Alan Shearer větřil, co se stane. Už v pondělí předpověděl Southgateův konec. „Mám podezření, že by to mohl přenechat někomu jinému. Ano, dostal nás dvakrát za sebou na EURO do finále, ale to, že nevyhrál, ho bude bolet natolik, že řekne dost,“ pronesl Shearer a v podobném duchu mu přitakával i další bývalý střelec Gary Lineker. Uteklo jen pár hodin a ukázalo se, že oba pánové měli pravdu. Southgate oznámil konec.

Možná ani sám nevěřil, jak dlouho u anglické reprezentace vydrží. Je fakt, že uhájit takhle horkou pozici skoro osm let je o obrovské dávce vůle, vyrovnanosti a odolnosti. Kritika se na něj vlastně snášela v jednom kuse, stačilo jen malinko vystoupit na vedlejší kolej, co se týče předváděné hry či výsledků a už byl malér. Nutno dodat, že na posledním EURO anglický vlak už bez okolků opravdu vykolejil. Většinou totiž z výkonů Harryho Kanea a spol. bolely oči. Paradoxně to ale Southgateova banda suverénů dotáhla až do berlínského finále.

Méně pravděpodobní Klopp a Tuchel

Na Angličany se snášela kritika snad ze všech stran. Když tým postupoval šampionátem dál a dál, hlasitost nespokojenců se snižovala, ale neutišila se docela. Southgate vždy dokázal udržet nervy. Svého místa si cenil a před tlakem chránil hráče. Chyběla však odvaha něco změnit, když se nedaří.

„Nyní je naším cílem jmenovat co nejdříve Garethova nástupce. Jistě se vyrojí řada spekulací, ale dokud nebude nic jistého, nebudeme situaci dál komentovat,“ pronesl šéf anglického fotbalu Mark Bullingham, který zároveň poděkoval Southgateovi za odvedené služby.

„Gareth s celým realizačním týmem ukázali obdivuhodné nasazení a tvrdě pracovali, aby získali pro Anglii trofej. Jsou zklamaní více než kdokoliv jiný, že se jim to nepovedlo,“ dodal Bullingham.

Spekulace? To je samozřejmě po Southgateově konci jako červený hadr na býka. Okamžitě se začala skloňovat první jména. Šušká se, že řada představitelů anglické Fotbalové asociace (FA) by ráda viděla na Southgateově místě bývalého kouče Brightonu či Chelsea Grahama Pottera, který je navíc volný.

Technický poradce FA John McDermott je zase příznivcem Mauricia Pochettina, který je rovněž po konci v Chelsea bez angažmá. Méně pravděpodobnými jmény jsou pak Jürgen Klopp nebo Thomas Tuchel.

Byť Southgate nedovedl Angličany k vytouženému titulu na celosvětové či evropské scéně, přesto bude mít jeho nástupce složitou pozici. Třikrát totiž Albion dostal do bojů o medaile. Na posledních dvou evropských šampionátech pak Anglie hrála pod jeho vedením finále, jak vyzdvihl i Shearer.

„Jako hrdý Angličan jsem měl tu čest za Anglii hrát a vést ji. Těším se, až budu moci sledovat a oslavovat, jak hráči pokračují ve vytváření dalších úžasných vzpomínek a jak budou spojovat a inspirovat národ. Tým, který jsme vzali do Německa, je plný zajímavých talentů a do budoucna může získat trofej. Máme taky ty nejlepší fanoušky. Jejich podpora pro mě znamenala celý svět. Jsem také hrdý anglický fanoušek a vždycky jím budu,“ prohlásil Southgate.

Je otázkou, nakolik šlo o diplomatický projev, protože jestli se něčemu on sám na turnaji v Německu příliš netěšil, je to podpora ostrovních fans, kteří na něj po jednom ze zápasů ve skupině dokonce házeli kelímky.