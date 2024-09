UEFA po čtvrt roce uznala chybu. Kroos: Mohu si říkat mistr Evropy?

Po třech měsících komise rozhodčích UEFA uznala, že němečtí fotbalisté měli ve čtvrtfinále mistrovství Evropy proti Španělsku kopat penaltu za ruku Marca Cucurelly. Toni Kroos, pro kterého se porážkou 1:2 v prodloužení uzavřela úspěšná kariéra, na to reagoval s hořkostí.

„Trvalo jim tři měsíce, než si uvědomili, že to byla ruka. Přitom to téměř každý věděl asi po vteřině. Vážně děkuji, teď mě to uklidnilo,“ citovala německá média mistra světa z roku 2014. „Mohu se nyní prohlásit za mistra Evropy, když bylo oficiálně potvrzeno, že šlo o chybu?“ dodal Kroos sarkasticky.

Němce obral ve čtvrtfinále EURO o penaltu rozhodčí Anthony Taylor. Kopat ji měli za Cucurellovu ruku po střele Jamala Musialy v prodloužení. Španělsko pak vstřelilo vítězný gól a celý turnaj nakonec ovládlo.

Kroos již předem ohlásil, že po šampionátu s fotbalem skončí. O to víc hvězdu Realu Madrid chyba rozhodčího zasáhla.

Až nyní UEFA přiznala, že Němci byli obráni o pokutový kop. „Podle nejnovějších směrnic by se měl kontakt ruky s míčem, který zastaví střelu na branku, trestat přísněji a ve většině případů by měl být nařízen pokutový kop, pokud není ruka obránce velmi blízko těla nebo v kontaktu s tělem. V tomto případě zastavil Cucurella přímou střelu na branku rukou, která nebyla příliš u těla, takže měla být nařízena penalta,“ uvedla unie ve stanovisku. Předseda komise rozhodčích UEFA Roberto Rosetti se přitom po čtvrtfinále Taylora zastával.

„Pokud je pravda, že UEFA nyní přiznává, že to bylo nesprávné rozhodnutí, pak je evidentní, že jsme byli oklamáni. Velká škoda, že až teď uznali, co tehdy viděl každý,“ řekl Bildu legendární hráč Lothar Matthäus.