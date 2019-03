Král poprvé v Šilhavého nominaci: Nic tím nekončí, chci se v týmu udržet | iSport.cz

"Vzhledem k tomu, že jsem prošel všemi mládežnickými kategoriemi od sedmnáctky, tak z toho mám samozřejmě radost. Je to moje první pozvánka do A-týmu a je to přesně jeden z těch důvodů, proč každý den trénuji a všechny věci okolo fotbalu dělám naplno," řekl pro slávistický web Král.

O nečekané pozvánce ho informoval telefonátem osobně reprezentační kouč. "V tu chvíli jsem byl samozřejmě hrozně rád. Hodně mě pozvánka potěšila a velmi si vážím toho, že jsem dostal šanci s kluky odjet. Nominace je pro mě rozhodně další motivací, ale jednak je obrovsky náročné se do reprezentace dostat, zvlášť do A-týmu, a mnohem těžší je se tam udržet," konstatoval Král.

"Tímhle pro mě rozhodně nic nekončí a vzhledem k tomu, že už teď dostanu šanci si k tomu, jak se říká, čuchnout, tak se v reprezentaci budu chtít i udržet. Bude záležet jenom na mně, jaké budu podávat výkony ve Slavii," doplnil Král, který se v zimě vrátil do Slavie z Teplic.

V nabité konkurenci ligového lídra se nečekaně rychle zabydlel v základní sestavě a ve čtvrtek v Seville dokonce vstřelil gól, jímž pomohl Slavii k remíze 2:2 v úvodním osmifinále Evropské ligy.

"Samozřejmě vnímám, jak to jde rychle. Stejně tak rychle, jak to jde nahoru, to ale může jít i dolů. Proto je nyní potřeba zůstat nohama na zemi a nejdůležitější je se na zápasy připravovat v hlavě, protože fotbal je hrozně nevyzpytatelný. Já jenom doufám, že to bude mít vzestupnou tendenci," přál si Král.

Na úvodní zápas evropské kvalifikace proti Anglii ve Wembley i na následný přípravný duel s Brazílií na stadionu Slavie v Edenu se nesmírně těší. "Jsou to dva krásné zápasy. Jeden se bude hrát právě na stadionu ve Wembley, kde bude úžasná atmosféra, a druhý se bude hrát proti Brazílii u nás doma, kde bude také vyprodáno," řekl Král. "Jsou to atraktivní týmy, přitáhnou spoustu lidí. Já jsem jenom rád, že na sraz jedu a že se s takovými hráči můžu porovnat, pokud samozřejmě dostanu prostor," dodal.