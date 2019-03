Zraněný Dočkal? První zprávy nám dávají optimismus, zní z reprezentace | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Z českých hráčů mi nejvíc imponují Schick a Dočkal, říká Zdeněk Zeman VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak vypadá zdravotní stav Bořka Dočkala a Tomáše Vaclíka? A co zbytek týmu?

„Většina týmu je v pořádku. Co se týká Bořka a Tomáše, musíme počkat na přesnější zprávy. Oba jsou v péči doktorů, podstupují vyšetření a čekáme na upřesnění jejich zdravotního stavu. Tomáš má zranění od zápasu se Slavií. Bořek má svalové problémy, lýtkový sval, trochu achillovka. Čekáme na vyšetření. První zprávy nám dávají optimismus, že by to mohlo být dobré, že by zranění nemělo být vážnější. Ale musíme počkat, až budeme mít k dispozici výsledky vyšetření a budeme znát přesnou diagnózu.“

Jaká je tedy šance, že oba budou hrát?

„Zatím je to otevřené. Věříme, že se oba dají během dvou dnů dohromady a budou k dispozici.“

Asistent trenéra reprezentace Chytrý: U Dočkala musíme počkat na přesnou diagnózu 720p 360p REKLAMA

Kdyby nemohl Dočkal hrát, byla by to velká ztráta, že?

„Určitě. Všichni jsme viděli Bořkův přínos pro tým v předchozích utkáních. Je to důležitý hráč, který by nám chyběl.“

Dočkal netrénoval už několik dní, neměli byste strach ho nasadit?

„U Bořka ne. Trénoval pravidelně, začal hrát. Je to hodně zkušený hráč, který se umí na zápasy připravit. Myslíme si, že takový výpadek, který je v řádu dnů, ho neovlivní.“

Vzali byste ho do Anglie, i kdybyste věděli, že nebude moct hrát?

„Pokud by měl zájem, tak určitě. Ale takhle jsme se ještě nebavili. Zatím přemýšlíme tak, že Bořek bude a nad variantami, které by souvisely s tím, že nebude, bychom se zamýšleli, až by nastaly.“

Finální rozhodnutí u něj padne už dnes?

„Myslím, že ne. Cítíme naději a během dvou dní se ukáže. Věříme, že už během úterka budeme schopni s Bořkem pracovat v tréninku. Teprve to nám řekne, jestli bude moct.“

Budete čekat do poslední chvíle?

„Tak bych to nenazval. Nejpozději do středy bychom u Bořka a Tomáše měli vědět, do jaké míry s nimi můžeme počítat směrem k zápasu. Od toho se bude vše odvíjet.“

Máte vymyšlené varianty, kdyby nemohli?

„Varianty v hlavě máme, musíme být připraveni. Ale pořád věříme tomu, že oba k dispozici budou. Máme nějakou variantu, která je prioritní. Pak máme náhradní varianty pro případ, kdyby ti hráči nemohli nastoupit.“

Cítíte výjimečnost atmosféry před zápasy v Anglii a s Brazílií?

„Výjimečnost je daná výjimečností soupeřů, ta je jasná. Potom je to start kvalifikace s favoritem skupiny. Obě utkání jsou výjimečná z mnoha důvodů.“

Bude rozbor před zápasem v Anglii delší než obvykle?

„Nebude, bude standardní. Doufáme, že ty informace budou stačit. Mnohem důležitější bude, jak se nám to podař realizovat na hřišti.“

Budete se chtít prezentovat jako v Lize národů?

„Budou tam věci, na kterých chceme stavět, které vyplynuly z prvních dvou srazů. Dobré věci bychom chtěli zesílit, abychom byli ještě kvalitnější. Pak tam budou určitá specifika směrem k soupeřům.“

Darida: Zápas s Anglií a Brazílií? Tenhle repre sraz je výjimečný 720p 360p REKLAMA