Berger se synem o Anglii: Nepatří do TOP 4, trenér to umí s hráči i experty | iSport.cz

Páteční vstup české reprezentace do kvalifikace mistrovství Evropy 2020 na půdě hrdého Albionu budou sledovat každý zvlášť. „Budu v Anglii, ale v Liverpoolu, protože tam v sobotu hrajeme proti staré gardě AC Milán. Takže já budu koukat na fotbal pravděpodobně někde v pubu,“ říká Patrik Berger senior. „Jsem na Angličany zvědavej. Už by chtělo, aby něco vyhráli,“ ošívá se jeho 24letý syn, hráč třetiligových Brozan. „Ale ne proti nám,“ reaguje bývalý hráč Liverpoolu, Portsmouthu, Aston Villy a Stoke.

Jste rádi, že Česko dostalo do kvalifikační skupiny právě Anglii?

SENIOR: „Já si myslím, že je to dobře už jen z hlediska fanoušků. Všichni si přáli nějakého atraktivního soupeře, což Anglie splňuje. Lidé se na ni budou těšit.“

JUNIOR: „Souhlasím. V Anglii se hraje nejlepší soutěž na světě, hrají tam ti nejlepší fotbalisté, změříme si síly s domovem fotbalu. Moc těžších soupeřů tam nebylo, těším se.“

A je dobré chytit Anglii hned na rozjezd kvalifikace?

SENIOR: „Aspoň to kluci budou mít za sebou, a budou se moci soustředit na další zápasy, stejně s nimi hrát musejí tak jako tak. A nikde není napsáno, že odtud nemůžou přivézt nějaký dobrý výsledek. Nevidím v tom problém. Ve finále je to pro kluky svátek, my jsme na novém Wembley nehráli. Pro kohokoliv z kluků, kteří jsou teď v nominaci, je to třešnička na dortu. Hrát takový zápas je bomba.“

JUNIOR: „Těžko říct. Domácí nemusejí mít formu, kdežto třeba kluci ze Slavie formu mají, budou jezdit po zadku. Samozřejmě by asi bylo lepší začít s nějakým menším mančaftem, ale není to nic nehratelného, to vůbec ne. Na to, jaké mají Angličané dlouhodobě hráče, se jejich nároďáku zase až tolik nedaří. Loňské čtvrté místo na mistrovství světa byla spíš výjimka.“

SENIOR: „Oni nehrají žádný „wow“ fotbal, ani na mistrovství světa nepředváděli nějakou fantastickou hru, že by jim člověk tleskal po každé akci. Ale oproti minulosti, kdy měli v kádru velká jména, to mají nastavené trošku jinak, hrají víc jako mančaft, je vidět, že chtějí úspěch. Ale nemyslím si, že by se jich naši kluci měli bát.“

Co říkali vaši angličtí přátelé na to, že jim los do skupiny přidělil Čechy?

SENIOR: „Samozřejmě všichni vzpomínají na naše týmy na mistrovství Evropy v letech 1996 a 2004, ty úspěchy si všichni pamatují. Ale teď nebylo o českém fotbale dlouho slyšet, takže se ptají, jak náš mančaft vypadá, sbírají informace.“

I z vyjádření Harryho Kanea vyplývá, že o českém týmu nevědí prakticky nic…

JUNIOR: „Útočník z Premier League českou ligu sledovat nebude, to je logické. Berou to tak, že je pro ně povinnost proti nám vyhrát, jen to pro ně není tak velký zápas jako pro nás. Musejí nás udělat a jede se dál.“

Jaké máte na Wembley vzpomínky?

SENIOR: „Hrál jsem tam dvakrát a dvakrát jsem prohrál – nejdřív přátelák s Anglií a pak finále mistrovství Evropy 1996 s Německem. Stadion to byl starý, ale krásný, vyzařovala z něj spousta historie,