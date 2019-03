Darida před Anglií: Hrát s nimi už teď bude možná malá výhoda | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA TOP 5 hráčů anglické historie: Ani Beckham, Gerrard či Lampard. Králem je legenda United VŠECHNA VIDEA ZDE

Ale bude to makačka, když vám chybí Bořek Dočkal, ne?

„Všichni víme, že je Bořek velmi kvalitní hráč, který dokáže dělat rozdíly ve finální fázi a myslím si, že chybět nám budou jeho konstruktivní přihrávky. Ale věřím, že jako tým tohle dokážeme nahradit a ten zápas zvládneme.“

Necítíte se víc pod tlakem, že úloha lídra možná spadne víc na vás, ale vy přitom v poslední době v klubu nenastupujete?

„Nějaké zápasy mám odehrané, zkušenosti mám, že to tím dokážu nahradit. Mám zápasové manko, vytížení v klubu není takové, jaké bych si představoval, ale fyzicky se cítím dobře. Věřím, že to zvládnu.“

Co říkáte na recept, který vymyslel Matěj Vydra, nakopnout anglické protihráče přes achillovky?

„Matěj tohle řekl, ale myslel tím spíš to, že budeme chtít hrát agresivně, ale určitě ne zákeřně. Všechny zákroky rozhodně budou v rámci fair play.“

Kudy tedy na Anglii vede cesta?

„Připravovali jsme se na celý jejich mančaft, koukali jsme na video, viděli jsme jejich klíčové hráče vepředu, jako je třeba Harry Kane, Raheem Sterling, kteří jsou velmi nebezpeční, přímočaří.“

To oni umí, jít rychle do zakončení, že?

„Ano, je to celkově jejich silná stránka. Oni získají balon a co nejrychleji jdou dopředu.“

Může je něco vykolejit? Jsou favorit, Wembley, plný stadion, podcenění...

„Nevěřím, že by tým jako Anglie podcenil nějaký zápas, navíc první domácí v kvalifikaci. Myslím, že budou dobře připravení. Ale možná, na druhou stranu, bude malinko výhoda na ně narazit právě teď... Je to první zápas, doma, vyprodáno, očekávání. Ale to neznamená, že nás podcení. To určitě ne.“