Fotbal Anglie - Česko: Poražení vydýchávají výprask. Frustrace i smůla. Anglie byla jasně lepší, tvrdí hráči | iSport.cz

„Výsledek vypadá krutě, myslím si ale, že až tak vysokou porážku jsme si nezasloužili,“ prohlásil Vladimír Darida v útrobách slavného stadionu Wembley, v němž Češi zahájili kvalifikaci o EURO 2020 nejvyšší prohrou od roku 1954.

Jak záložník berlínské Herthy, tak slávista Tomáš Souček se shodli, že k případnému úspěchu v duelu na půdě jasného favorita je potřeba splnit několik podmínek. Druhý jmenovaný má nedávnou zkušenost z postupu přes Sevillu v Evropské lize.

„Byla to podobná kvalita. Všichni ti hráči jsou na nejvyšší úrovni. Rozdíl byl v tom, že se Slavií jsme při dvojzápase měli štěstí, zatímco teď se proti nám obrátilo. Jestli chcete takové zápasy zvládnout, potřebujete se vydat, vymáčknout ze sebe maximum a zároveň je nutná kapka štěstí.“

A Darida na něj nepřímo navázal. „V tomto zápase to bylo naopak. Nám tam nic nepadlo a klíčové momenty šly proti nám, včetně penalty. Nebudeme se na to vymlouvat, ale byla sporná, navíc ve 45. minutě. Kdyby to po první půli skončilo 0:1, šlo by se nám do zápasu po přestávce lépe.“

Darida: Nikdy jsme nedostali tolik smolných gólů

Nicméně první poločas mužstvo herně vůbec nevyšel, především směrem dopředu. „Myslím, že prvních dvacet minut až tak špatných nebylo. Anglie držela balon, ale my jsme se dobře posouvali, byli jsme aktivní v defenzivě, spoustu prostoru jsme jim zavírali. Nevybavuju si jejich nějakou velkou šanci. Naší chybou bylo, že když jsme získali míč, nedokázali jsme ho na soupeřově polovině trochu podržet. Když už se to povedlo, domácí zalezli a dalo se to trochu obehrát. Tím bychom si mohli oddechnout na balonu, jenže to se nám vůbec nedařilo. Ve druhé půli jsme zkoušeli být aktivnější i v napadání i ve hře, víc táhnout na branku. Ze standardek jsme si vytvořili nějaké závary, škoda, že to tam aspoň jednou nespadlo, “ hodnotil průběh duelu Darida.

Po přestávce už v utkání nepokračoval Jakub Jankto a nahradil jej Matěj Vydra. Výkon českého mužstva se celkově oživil. „První poločas jsme moc nezachytili, báli jsme se hrát. Způsob, jakým jsme vstoupili do druhého poločasu, jsme měli hrát od začátku. Vytvořili jsme i nějaké šance, ale oni nás potrestali,“ dodal k tomu Souček.

A to hned třikrát. Nejprve Anglii nabídli svou nešikovností třetí gól, čtvrtý padl po teči Ondřeje Čelůstky a poslední si vstřelil Tomáš Kalas sám. „Cítím zklamání a frustraci, ale frustrace převládá, protože si nepamatuju, kdy bychom dostali v jednom zápase tolik smolných gólů,“ prohlásil Darida.

Druhým faktorem je, že domácí favorité donutili Čechy k chybám svým výkonem, což přiznal i Souček. „To je prostě jejich kvalita. Když ztratí míč, jsou rychlí a ztíží vám kombinaci. A svoji rychlost využívají i při útočení, takže se k nim těžko dostanete. O to víc příležitostí si vytvářejí.“

Oba hráči věří, že se debakl na psychice mužstva nepodepíše. „Musíme to hodit za hlavu, pro nás jsou klíčové ostatní zápasy. Kdybychom tady bodovali, byly by to jen plusové body,“ uzavřel Darida.

V úterý čeká mužstvo prestižní přátelský duel s Brazílií, kvalifikace pokračuje v červnu dvěma domácími souboji s Bulharskem a Černou Horou.