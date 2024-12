Postup Česka na MS z prvního místa? ANO, shodují se experti. Vízek v šoku

Realizační tým Ivana Haška si musel po losu kvalifikačních skupin na mistrovství světa 2026 v USA, Kanadě a Mexiku mnout ruce. Češi byli totiž nalosováni do na první pohled schůdné skupiny L s Gibraltarem, Faerskými ostrovy, Černou Horou a poraženým z dvojice Francie/Chorvatsko. „Lepší skupinu jsme snad mít nemohli,“ neskrývá nadšení expert Sportu David Kobylík. Co říkají ostatní?

Jsem v šoku „Los mě šokoval, čekal jsem těžší skupinu. Nic slabšího tam asi nebylo. Je tady obrovská šance se dostat po iks letech na mistrovství světa, tu bychom si neměli nechat utéct. Máme k dispozici dvě varianty – přímý postup, nebo z baráže, kterou už máme jistou po Lize národů. Pro Ivana (Haška) je to obrovský trenérský sen, strašně bych mu to přál. Teď spolu moc nemluvíme, ale po takovém losu bychom se zase mohli dát dohromady. Postoupit můžeme určitě, není to nereálné. Počítejme, že Francie asi půjde přes Chorvatsko a ty můžeme porazit. Mám z losu velkou radost, skončil jsem na tenise a teď si dám na postup na MS slivovičku.“

Je reálný postup Česka na MS z prvního místa ve skupině?

Michal Kadlec: ANO

bývalý reprezentant

Schůdnější než jiné skupiny

„Reálné to myslím určitě je, proč ne. Chorvatsko by pro nás asi bylo lepší. Jsem spokojený, za mě je to příjemná skupina, jinde jsou soupeři těžší. Proti Černé Hoře jsme hráli o postup na EURO 2012, u nich se bude asi rozhodovat, bude důležité tam nepoztrácet body. Fotbal se vyrovnává, ale s ostatními soupeři jsou body téměř povinnost. Faerské ostrovy jsou brané jako outsider, ale musíme si dát pozor na terén, počasí, to tam bývá ošidné. Nahrává nám, že na MS tentokrát postupuje víc týmů. Postup je jednoznačný cíl, sloužily k tomu i zápasy v Lize národů.“