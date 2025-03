Výměna trávníku kvůli reprezentaci. Nemůžeme si dovolit nějakou neřest, zní z Hradce

V pondělí Hradečtí začali poškozený trávník seřezávat a odstraňovat. „V úterý dopoledne začne pokládka nového trávníku,“ řekl novinářům vedoucí malšovického stadionu Milan Ptáček. V pátek podle něj musí být trávník připraven na předzápasové tréninky před sobotním duelem.

Nový travní koberec bude z Itálie. Vyměněná plocha bude mít podle radnice asi 1200 metrů čtverečních. Náklady na pořízení trávníku, dopravu i jeho výměnu budou 750.000 korun a zaplatí je klub, který má stadion od města v pronájmu.

K výměně je problematická část trávníku před západní a jižní tribunou. Zvláště na podzim a zjara je na něm kvůli stínu z tribun málo slunečního svitu, a trávník tam proto špatně regeneruje. Neprospívá mu podle klubu ani to, že se liga hraje i v zimních měsících mimo vegetační období.

„Je to první zápas dospělé reprezentace u nás. Nemůžeme si dovolit nějakou trávníkovou neřest. Měli bychom ukázat, že zde máme dobrý trávník, a měli bychom chtít, aby se tady třeba odehrály i další zápasy kvalifikace,“ řekla minulý týden primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub).

Pomůže půjčení speciální osvětlovací lampy

Po prvním utkání kvalifikace s Faeřany reprezentace o tři dny později nastoupí proti Gibraltaru v jeho portugalském domácím azylu. Dalšími soupeři Čechů v pětičlenné skupině budou Černá Hora a poražený z dvojutkání Ligy národů mezi Francií a Chorvatskem.

„Bohužel v Hradci mají s plochou problémy vlastně od začátku, co postavili stadion. Takže když dojde aspoň k částečné výměně trávníku, budeme jedině rádi. Je to určitě jeden z faktorů, který zápas může ovlivnit. Chceme se prezentovat nějakým způsobem hry, tak doufáme, že i ta tráva nám to umožní. Uvidíme to už v pátek, kdy tam máme předzápasový trénink,“ komentoval celou operaci na reprezentačním srazu asistent trenéra Jaroslav Köstl.

Na podporu růstu trávníku si klub půjčil speciální osvětlovací lampu. „Pomáhá to, ale není to dostatečné. Asi bychom potřebovali mnohonásobně více lamp. Pořizovací cena lamp je ale vysoká a i provoz je nákladný,“ uvedla primátorka. Nevyloučila, že část trávníku se bude muset obměňovat i v budoucnu.

Stavba Malšovické arény až pro 9300 diváků trvala od srpna 2021 do září 2023 a s cenou 650 milionů korun bez DPH šlo o největší investici v novodobé historii města. Stadion splňuje kategorii UEFA 4, což jsou stadiony pro mezinárodní utkání.