Co se honí v hlavách po takovém pětigólovém nářezu?

„Je hodně těžké to teď skousnout… Vyšel nám vstup do druhé půle, odměnou byl gól na jedna jedna. Pak jsme před chorvatskou penaltou na 1:2 měli i dobrý brejk, pokud bychom to zakončili a dali zase gól, vypadal by zápas jinak. Ale to je kdyby, ta sedmiminutovka nás úplně položila.“

Herně vás Chorvaté vyučili?

„Chorvati mají na každém postu obrovskou kvalitu, to se ukázalo, že jejich kvalita v porovnání s ostatními soupeři v naší skupině je enormní. Nezbývá než se poučit z tohoto zápasu a další sraz podat lepší výkon než tenhle.“

Mrzí vás dvě penalty?

„Hodně to zápas ovlivnilo, penalta na 1:2 je dostala na koně, nás naopak do kolen. Ještě jsem to pořádně neviděl, ale pokud se nemýlím, Holy (Tomáš Holeš) ho bohužel trefil. Už se nedá nic dělat.“

Jde o velkou komplikaci v kvalifikaci?

„Jejich kvalita byla obrovská, ale v první půli jsme situace dohrávali dobře, v boxu i odvraceli jejich centry. Měli dva nebo tři závary, že projel balon v naší šestnácte, jednu velkou šanci chytil Kovář. Do druhé půle jsme nastoupili dobře, vyrovnávací gól byl zasloužený. Ale když rozhodne takhle krátký úsek… Když se podíváme na výsledek 1:5, vypadá to hrozně. Ale nic není ztracené, my budeme bojovat do posledního zápasu.“

Oceníte výkon Luky Modriče?

„Každý ho sleduje, jak hraje za Real, je to obrovský hráč. Zaslouží si velký respekt, že i v tomhle věku dokáže na téhle úrovni předvádět skvělé výkony. Také podpora, kterou má kolem sebe, je výborná. Hrají delší dobu pospolu, mají pár talentovaných hráčů, kteří do týmu dorůstají. Jsou skvělí.“

Podpoříte Tomáše Holeše?

„Podporujeme se na hřišti, mluvíme na sebe. Je to smolné, že byl u gólových momentů zrovna Holy. Ale on je opora týmu, nebudeme mu nic zazlívat. První penalta asi byla, druhá nevím, jak je přesně pravidlo, když je ruka u těla, zda se píská. Na půli by se něco podobného asi nepísklo. Je to smolné, ale jdeme dál.“

Jak vám bylo na hřišti v kritických chvílích?

„Paradoxně jsme z toho po nástupu do druhé měli dobrý pocit. Po vyrovnání jsme si řekli, že na nich musíme být pořád nalezlí, že budou dělat chyby. Krátký úsek to pak naprosto změnil, potom oni hráli prim.“

Dalo se něco s takovým kolotočem dělat?

„Po dlouhé době jsme se setkali s takovou kvalitou. Na EURO, když jsme hráli třeba proti Portugalcům, tak ti hráli víc účelně. Ale jakou kvalitu předváděli Chorvati… Pro jejich diváky to musel být hezký pocit, pro nás a naše fanoušky o to horší. Hrajeme s nimi ještě doma, budeme se snažit jim to oplatit.“