Nejhorší české bránění za poslední dekádu, ukázala data. (Ne)bránění jak u Sparty na City

Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 3 )

Vstoupit do diskuse ( 3 )

Jen třikrát v historii samostatné české fotbalové reprezentace dostal národní tým „búra“. V září 2018 při přátelském utkání v Rusku (1:5), v roce 2020 při kvalifikaci na EURO proti Anglii (0:5) a nyní v Chorvatsku (1:5). Smutný zápis do historie podtrhuje pohled do dat, Češi v mnoha ohledech propadli tak, jako už přes deset let ne.