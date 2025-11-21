Předplatné

UEFA trestá Sigmu za konflikt v Jerevanu: pokuta i podmínka. Klub chce znát důvod

Konferenční liga
Olomoucké vítězství 2:1 na půdě arménského Noah má s odstupem dvou týdnů malou kaňku. UEFA potrestala fotbalovou Sigmu čtvrtmilionovou pokutou a podmínečný zákaz prodeje vstupenek fanouškům na příští venkovní zápas v Evropě. Důvodem je konflikt na tribunách během utkání. „Necháme si poslat kompletní odůvodnění. Poté se rozhodneme,“ říká tiskový mluvčí klubu Jiří Fišara.

V Jerevanu se situace začala vyostřovat po dvaceti minutách zápasu, kdy se arménští příznivci snažili v sektoru hostů ukrást olomouckým fanouškům vlajky. Strhl se konflikt, mezi oběma tábory začaly lítat světlice a koš. Norský rozhodčí utkání přerušil, záležitost se snažil klidnit kapitán Sigmy Radim Breite i tamní policie. Po šesti minutách se hrálo znovu, problémy už se neopakovaly.

Konflikt mezi fanoušky arménského týmu Noah a Olomouce přerušil utkání • Michal Kvasnica (iSport.cz)

S odstupem času se Hanáci dozvěděli trest od UEFA. Za výtržnosti fanoušků je to deset tisíc eur, v přepočtu necelý čtvrtmilion korun. Navíc moravský klub dostal podmínečný zákaz prodávat vstupenky svým příznivcům na příští evropské klání venku. Jde o podmínku na dva roky, která se aplikuje pouze v případě, že se do té doby objeví podobné provinění.

Domácí Noah dostal pokutu 2250 eur (cca 54000 korun) za použití pyrotechniky, poté totožnou pokutu ve výši deset tisíc eur za výtržnosti fanoušků jako Sigma. Plus částečné uzavření stadionu (tisíc míst) na jeden evropský zápas, rovněž s dvouletou podmínkou.

#TýmZVRPSkóreB
1Samsunspor33007:09
2Celje33007:29
3Mainz33004:19
4AEK Larnaka32105:07
5FC Lausanne32105:17
6Vallecano32107:47
7Štrasburk32105:37
8Fiorentina32016:26
9Crystal Palace32015:26
10Šachtar32016:46
11KuPS31204:25
12Raków31203:15
13KF Drita31203:25
13Jagiellonia31203:25
15AEK Atény31118:44
16Sparta31114:24
17Noah31113:34
18Rijeka31112:24
19Olomouc31113:44
20Universitatea Craiova31112:34
21Škendija31112:34
22Lincoln31113:74
23Lech Poznań31027:63
24Kyjev31026:53
25Varšava31023:43
26Zrinjski31025:73
27AZ Alkmaar31022:73
28Häcken30213:42
29Omonia Nikósie30212:32
30Shelbourne30120:21
31Shamrock30122:71
32Breidablik30120:51
33Aberdeen30122:91
34Slovan Bratislava30032:60
35Hamrun30030:50
36Rapid Vídeň30031:80
  • Osmifinále
  • Play-off

