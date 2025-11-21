UEFA trestá Sigmu za konflikt v Jerevanu: pokuta i podmínka. Klub chce znát důvod
Olomoucké vítězství 2:1 na půdě arménského Noah má s odstupem dvou týdnů malou kaňku. UEFA potrestala fotbalovou Sigmu čtvrtmilionovou pokutou a podmínečný zákaz prodeje vstupenek fanouškům na příští venkovní zápas v Evropě. Důvodem je konflikt na tribunách během utkání. „Necháme si poslat kompletní odůvodnění. Poté se rozhodneme,“ říká tiskový mluvčí klubu Jiří Fišara.
V Jerevanu se situace začala vyostřovat po dvaceti minutách zápasu, kdy se arménští příznivci snažili v sektoru hostů ukrást olomouckým fanouškům vlajky. Strhl se konflikt, mezi oběma tábory začaly lítat světlice a koš. Norský rozhodčí utkání přerušil, záležitost se snažil klidnit kapitán Sigmy Radim Breite i tamní policie. Po šesti minutách se hrálo znovu, problémy už se neopakovaly.
S odstupem času se Hanáci dozvěděli trest od UEFA. Za výtržnosti fanoušků je to deset tisíc eur, v přepočtu necelý čtvrtmilion korun. Navíc moravský klub dostal podmínečný zákaz prodávat vstupenky svým příznivcům na příští evropské klání venku. Jde o podmínku na dva roky, která se aplikuje pouze v případě, že se do té doby objeví podobné provinění.
Domácí Noah dostal pokutu 2250 eur (cca 54000 korun) za použití pyrotechniky, poté totožnou pokutu ve výši deset tisíc eur za výtržnosti fanoušků jako Sigma. Plus částečné uzavření stadionu (tisíc míst) na jeden evropský zápas, rovněž s dvouletou podmínkou.
Vysvětlení trestu pro fotbalovou Olomouc za konflikt na tribuně při utkání Konferenční ligy v Jerevanu
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Samsunspor
|3
|3
|0
|0
|7:0
|9
|2
Celje
|3
|3
|0
|0
|7:2
|9
|3
Mainz
|3
|3
|0
|0
|4:1
|9
|4
AEK Larnaka
|3
|2
|1
|0
|5:0
|7
|5
FC Lausanne
|3
|2
|1
|0
|5:1
|7
|6
Vallecano
|3
|2
|1
|0
|7:4
|7
|7
Štrasburk
|3
|2
|1
|0
|5:3
|7
|8
Fiorentina
|3
|2
|0
|1
|6:2
|6
|9
Crystal Palace
|3
|2
|0
|1
|5:2
|6
|10
Šachtar
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|11
KuPS
|3
|1
|2
|0
|4:2
|5
|12
Raków
|3
|1
|2
|0
|3:1
|5
|13
KF Drita
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|13
Jagiellonia
|3
|1
|2
|0
|3:2
|5
|15
AEK Atény
|3
|1
|1
|1
|8:4
|4
|16
Sparta
|3
|1
|1
|1
|4:2
|4
|17
Noah
|3
|1
|1
|1
|3:3
|4
|18
Rijeka
|3
|1
|1
|1
|2:2
|4
|19
Olomouc
|3
|1
|1
|1
|3:4
|4
|20
Universitatea Craiova
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|21
Škendija
|3
|1
|1
|1
|2:3
|4
|22
Lincoln
|3
|1
|1
|1
|3:7
|4
|23
Lech Poznań
|3
|1
|0
|2
|7:6
|3
|24
Kyjev
|3
|1
|0
|2
|6:5
|3
|25
Varšava
|3
|1
|0
|2
|3:4
|3
|26
Zrinjski
|3
|1
|0
|2
|5:7
|3
|27
AZ Alkmaar
|3
|1
|0
|2
|2:7
|3
|28
Häcken
|3
|0
|2
|1
|3:4
|2
|29
Omonia Nikósie
|3
|0
|2
|1
|2:3
|2
|30
Shelbourne
|3
|0
|1
|2
|0:2
|1
|31
Shamrock
|3
|0
|1
|2
|2:7
|1
|32
Breidablik
|3
|0
|1
|2
|0:5
|1
|33
Aberdeen
|3
|0
|1
|2
|2:9
|1
|34
Slovan Bratislava
|3
|0
|0
|3
|2:6
|0
|35
Hamrun
|3
|0
|0
|3
|0:5
|0
|36
Rapid Vídeň
|3
|0
|0
|3
|1:8
|0
- Osmifinále
- Play-off