Unikát! Trenér dovedl Haiti na MS ve fotbale, ale přiznal se: Nikdy jsem tam nebyl
Fotbalisté Haiti se kvalifikovali na své teprve druhé mistrovství světa v historii,. Velký úspěch - zvlášť když uvážíme, že jejich trenér na karibském ostrově nikdy nebyl. Dvaapadesátiletý francouzský kouč týmu Sébastien Migné v rozhovoru s časopisem France Football uvedl, že to není možné, protože vstup do země po léta zmítané chaosem způsobeným ozbrojenými gangy je příliš nebezpečný.
Haiti v posledním kole severoamerické kvalifikace porazilo Nikaraguu 2:0 a zajistilo si kuriózní postup na šampionát. Migné nemůže od svého jmenování před 18 měsíci vkročit na Haiti, protože konflikt v zemi nutí mužstvo hrát domácí zápasy 800 kilometrů daleko na Curacau, ostrovním státě nedaleko pobřeží jihoamerické Venezuely.
„Je to nemožné, protože je to příliš nebezpečné,“ řekl Migné.
Od ničivého zemětřesení na Haiti v roce 2010 je země v chaosu. Ozbrojené gangy ovládly téměř celé hlavní město Port-au-Prince během konfliktu, který donutil opustit domovy přibližně 1,3 milionu lidí a přiživil hladomor.
Turisté jsou varováni před návštěvou země s 12 miliony obyvatel kvůli riziku únosů, zločinů, teroristické činnosti a občanských nepokojů. „Obvykle žiji v zemích, kde pracuji, ale tady nemůžu. Už tam nepřistávají žádné mezinárodní lety,“ poukázal kouč.
V týmu má i Krejčího spoluhráče
Migné, který byl asistentem Rigoberta Songa u reprezentace Kamerunu na posledním mistrovství světa, se spoléhal na logistiku a informace o místních hráčích, které mu telefonicky předali představitelé haitské fotbalové federace. „Poskytli mi informace a já jsem tým řídil na dálku,“ popsal trenér, který dříve vedl Kongo, Keňu a Rovníkovou Guineu.
Jeho tým nyní tvoří hráči působící výhradně v zahraničí, včetně Jeana-Ricnera Bellegardea. Záložník se narodil ve Francii a hraje za Wolverhampton, kde je spoluhráčem českého reprezentanta Ladislava Krejčího. Haiťané doufají, že ke startu na MS přesvědčí také útočníka Sunderlandu Wilsona Isidora, který se narodil ve Francii haitským rodičům.
Více než polovina týmu se narodila na Haiti, ostatní jsou děti haitských rodičů žijících v zahraničí.
Šampionát se bude konat ve Spojených státech, Mexiku a Kanadě. Haiti se na mistrovství světa představilo poprvé v roce 1974 a po porážkách s Itálií, Polskem a Argentinou vypadlo ve skupině.