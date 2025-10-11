Haaland opět řádil, Norové jsou blízko MS. Uspěli také Maďaři, bod pro Andorru
Norští fotbalisté v kvalifikaci na mistrovství světa deklasovali 5:0 Izrael i díky dalšímu hattricku Erlinga Haalanda a zvýšili náskok v čele skupiny I. Útočník Manchesteru City navázal na střelecký koncert ze zářijového utkání proti Moldavsku, kde se pěti trefami podílel na vítězství 11:1. Po šesti kvalifikačních zápasech má na kontě 12 branek a je suverénně nejlepším střelcem evropské části bojů o světový šampionát.
Haaland mohl otevřít skóre už v páté minutě, kdy kopal penaltu, ale gólman Perec ji chytil. Kvůli předčasnému vběhnutí izraelských hráčů do vápna dostal norský kanonýr možnost pokutový kop opakovat, tentokrát poslal míč na druhou stranu, gólman však jeho úmysl znovu vystihl.
Izraelci po zářijové porážce 4:5 s Itálií inkasovali podruhé za sebou pět gólů a v tabulce jsou o skóre třetí právě za týmem z Apeninského poloostrova, který má dva zápasy k dobru.
Zápasu předcházely protesty kvůli válce v Pásmu Gazy. Před sídlem parlamentu i stadionem v Oslu se sešly stovky propalestinských demonstrantů. Utkání proto provázela zpřísněná bezpečnostní opatření.
Maďarsko se po vítězství 2:0 nad Arménií posunulo na druhé místo skupiny F za Portugalsko. O premiérové výhře ve skupině rozhodli útočníci z maďarské ligy. Po přestávce se trefil Lukács a v nastaveném čase střídající Gruber.
Andorra vybojovala v šestém kvalifikačním utkání první bod. S Lotyšskem remizoval 174. tým žebříčku FIFA v Rize 2:2. V předchozích pěti zápasech Andořané nedokázali dát ani jeden gól a na posledním místě skupiny K mají skóre 2:12.
Outsidera poslal v 33. minutě překvapivě do vedení dvaatřicetiletý obránce San Nicolás, který se v 94. reprezentačním zápase trefil poprvé. Domácí skóre otočili po brankách Zelenkovse a Gutkovskise z penalty. O remíze rozhodl rovněž premiérovým reprezentačním gólem další andorrský bek Olivera.
V kvalifikačním zápase dokázala Andorra bodovat poprvé od předloňského září, kdy v boji o mistrovství Evropy remizovala bez branek s Běloruskem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Španělsko
|2
|2
|0
|0
|9:0
|6
|2
Gruzie
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|3
Turecko
|2
|1
|0
|1
|3:8
|3
|4
Bulharsko
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
Skupina F:
Budapešť: Maďarsko - Arménie 2:0 (0:0)
Branky: 56. Lukács, 90.+4 Gruber.
20:45 Portugalsko - Irsko (Lisabon).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Portugalsko
|2
|2
|0
|0
|8:2
|6
|2
Maďarsko
|3
|1
|1
|1
|6:5
|4
|3
Arménie
|3
|1
|0
|2
|2:8
|3
|4
Irsko
|2
|0
|1
|1
|3:4
|1
Skupina I:
Oslo: Norsko - Izrael 5:0 (3:0)
Branky: 27., 63. a 72. Haaland, 18. vlastní Khalaili, 38. vlastní Nachmias.
20:45 Estonsko - Itálie (Tallinn).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Norsko
|6
|6
|0
|0
|29:3
|18
|2
Itálie
|4
|3
|0
|1
|12:7
|9
|3
Izrael
|6
|3
|0
|3
|15:16
|9
|4
Estonsko
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|5
Moldavsko
|5
|0
|0
|5
|3:25
|0
Skupina K:
Riga: Lotyšsko - Andorra 2:2 (1:1)
Branky: 41. Zelenkovs, 55. Gutkovskis z pen. - 33. San Nicolás, 78. Olivera.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Anglie
|5
|5
|0
|0
|13:0
|15
|2
Albánie
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|3
Srbsko
|4
|2
|1
|1
|4:5
|7
|4
Lotyšsko
|6
|1
|2
|3
|4:8
|5
|5
Andorra
|6
|0
|1
|5
|2:12
|1