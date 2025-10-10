Nečekaná hrozba z Faerů. Historickou výhru řídil prodejce pizzy, potrápí i Čechy?
Když si kouč fotbalové reprezentace Ivan Hašek před březnovým duelem kvalifikace MS s Faerskými ostrovy povzdechl, že jeho tým trápí marodka, zatímco soupeř přijede „v plné palbě“, mnozí se ironicky pošklebovali. Proč bychom měli přemýšlet nad tím, v jaké sestavě outsider přijede? Ale ukazuje se, že v severském týmu se opravdu skrývá nečekaná síla. Doma inkasuje naprosto minimálně a čtyři dny před odvetou s Českem rekordním způsobem převálcoval Černou Horu (4:0).
Fotbaloví trpaslíci dokážou vzbudit emoce i zájem nezávislého fanouška. Když sanmarinští fotbalisté nedávno oslavili svou historicky první výhru, přál jim to celý fotbalový svět. Některým se ale vidina amatérů, kteří se střetávají s profíky, nelíbí. „San Marino je tým výrobců pizzy, ne národní mužstvo. V mezinárodním fotbale nemají místo,“ řekl po čtvrtečním utkání, které Rakousko vyhrálo nad San Marinem 10:0, bývalý útočník Toni Polster.
Kde ale fotbalový bůh jedněm „výrobcům pizzy“ bral, jiným dával. Na finálních 4:0 v zápase Faerských ostrovů a Černé Hory uzavřel Árni Frederiksberg, majitel firmy na mraženou pizzu. Na předchozí tři góly dokonce nahrál. Tady by asi i kritický Polster uznal, že 33letý křídelník a jeho národní tým do mezinárodního fotbalu zkrátka patří.
Na druhé straně barikády totiž nestál žádný vyložený fotbalový trpaslík. Pro Černou Horu, která nasadila hráče z italské, španělské, turecké či druhé anglické ligy, jde zkrátka o trapas. A ten nepřišel žádnou náhodou, nýbrž zcela zaslouženě. Tým Mirka Vučiniče si nevytvořil příležitosti a sám byl na kvalitu šancí (xG 2,03 proti 0,47) výrazně přetlačen. „Mohli jsme dát pět nebo šest gólů,“ usmíval se trenér Eyoun Klakstein.
„Tohle je sladké vítězství. Máme za sebou jistě několik skvělých úspěchů, byli jsme blízko a dnes večer to dosáhlo správné úrovně. Hráči si zaslouží veškerou pochvalu a jediné, čeho lituji, je, že nebylo možné vystřídat ještě více hráčů, kteří by byli součástí tohoto vynikajícího úspěchu a výsledku,“ rozpovídal se pro islandská média trenér národního týmu.
Na rozdíl od San Marina není Faeřanům umění vyhrávat zapovězeno, zvládli to tento rok už potřetí. Ale nikdy nevstřelili v soutěžním zápase čtyři góly. Historický moment vidělo dva tisíce lidí. „Dá se tak očekávat, že na utkání s Českem zamíří o dost větší počet fanoušků,“ píše tamní web in.fo. „Třikrát ze čtyř posledních zápasů vyhráli, neprohráli třináct zápasů víc jak o gól. Čeká nás tam náročný zápas,“ dumal po remíze 0:0 s Chorvatskem Ivan Hašek.
Především domácí umělá tráva je pro jakýkoliv tým, který ostrovní země přivítá, peklem. I proto se Faeřani pyšní velice slušnou domácí bilancí. A když už prohrají, není to o moc. Za poslední dva roky se stalo jen jednou, že by v zápase inkasovali více jak dva góly. Silné Chorvatsko je těsně přetlačilo 1:0, nepřesvědčovalo ani Polsko či Dánsko (2:0).
Jak pravil kouč Klakstein, tým šel oslavit úspěch do hospody. Pak už začíná tvrdá příprava na Česko. Faery už na barážovou pozici dosáhnout nemohou, ale rozhodně nechtějí tak rychle spadnout z hrušky. Je to zvláštní, ale Ivana Haška a spol. opravdu nečeká nic jednoduchého. Faery jsou teď vážně v plné palbě.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|5
|4
|1
|0
|17:1
|13
|2
Česko
|6
|4
|1
|1
|11:6
|13
|3
Faerské ostrovy
|6
|3
|0
|3
|8:5
|9
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0