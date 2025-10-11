Prohra Slováků: Otřesný fotbal, zlobil se trenér. Haraslín prohrál sázku
Velký problém pro slovenský sen o účasti na mistrovství světa. Po výhře nad Německem a Lucemburskem zkazili výborný start svěřenci Francesca Calzony prohrou 0:2 v Severním Irsku a propadli se z prvního na třetí místo kvalifikační skupiny A. „V prvním poločase jsme předvedli otřesný fotbal. Soupeři jsme vytvořili všechny možné podmínky k tomu, aby se dostával do prostorů, kam chtěl,“ rozčiloval se italský trenér slovenské reprezentace.
Naděje určitě ještě žije, ale tohle klopýtnutí může hodně mrzet. Triumf nad Německem na úvod kvalifikace dal celému národu velkou naději, ale cesta do Severní Ameriky se nyní pro Slovensko výrazně zamotala.
Po neúspěchu v Belfastu se zařadilo po bok Německa a Severního Irska. Všechny tři týmy mají po třech zápasech shodně šest bodů. Vinou nejhoršího skóre však „sokoli“ aktuálně okupují až třetí příčku. „To, co jsme získali doma s Německem, jsme teď ztratili, ale všechno je otevřené,“ litoval kapitán Milan Škriniar.
S oběma brankami přitom soupeři výrazně pomohli samotní hráči slovenského národního týmu. U prvního gólu si do vlastní sítě napálil míč explzeňský Patrik Hrošovský, před druhou brankou zase velmi slabě vyboxoval Martin Dúbravka a Trai Hume z voleje dopravil balon za jeho záda.
„Hned osm nebo devět hráčů se dopouštělo chyb, na které nejsme zvyklí. Hlavně v prvním poločase,“ kritizoval špatný výkon kouč Calzona.
„Musíme to hodit za hlavu. Bude to těžká noc bez spánku, ale od zítra se už začneme chystat na pondělní zápas, který musíme zvládnout. Mužstvu věřím i dál,“ dodal Škriniar sebevědomě před domácím utkáním s Lucemburskem, kde se od Slováků očekává povinná výhra.
Na absence klíčových hráčů jako jsou Dávid Hancko, Stanislav Lobotka nebo Tomáš Suslov se nechtěl vymlouvat.
Haraslín prohrál sázku s trenérem
Možná ještě trochu víc než ostatní spoluhráče bude prohra mrzet Lukáše Haraslína. Ten se i vzhledem k nedávnému zranění dostal na hřiště až v 63. minutě a s nepříznivým vývojem už nedokázal nic udělat.
Kromě porážky v zápase navíc kapitán Sparty prohrál také osobní sázku, kterou uzavřel před odjezdem na reprezentační sraz s trenérem Diarmuidem O'Carrollem.
První asistent letenského celku je totiž už dva roky také členem trenérského štábu Severního Irska a přátelské hecování před odletem z klubu k reprezentačním povinnostem dospělo až v sázku o jídlo v japonské restauraci.
Po zaslouženém úspěchu Ostrovanů tak po návratu do Prahy bude muset Haraslín svého kolegu pozvat na pořádnou porci sushi.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Německo
|3
|2
|0
|1
|7:3
|6
|2
Sev. Irsko
|3
|2
|0
|1
|6:4
|6
|3
Slovensko
|3
|2
|0
|1
|3:2
|6
|4
Lucembursko
|3
|0
|0
|3
|1:8
|0