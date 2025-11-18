Poborský: Hráči nemají být uražení. Zbytečná kaňka, která nikomu neprospěje
V roli experta ve studiu na olomouckém stadionu Karel Poborský sledoval, jak čeští fotbalisté v posledním kvalifikačním zápase rozdrtili slabý Gibraltar. Dominantní výsledek 6:0 přebilo dění po utkání, kdy domácí výběr při děkovačce vynechal tribunu za bránou se skalními fanoušky. Diskutovali s nimi Tomáš Souček a Vladimír Coufal, vzduchem létaly dokonce i kelímky s pivem. „Koukal jsem na to dost vykuleně,“ připouští s denním odstupem v rozhovoru pro Sport legendární záložník a v současné době expert televizní stanice Canal+ Sport.
Pozápasové dění v Olomouci vyvolalo řadu negativních emocí. Hráči českého národního týmu se rozhodli nejít na děkovačku ke skalním příznivcům, dle jejich názoru proto, že fanoušci s nimi nejsou na stejné vlně. Pachuť zkažených vztahů přebila i jasnou výhru nad Gibraltarem a dobrou výchozí pozici v baráži o mistrovství světa, kam půjde národní tým ze druhého koše. „Pro mě je to divné,“ říká Karel Poborský, který zažil řadu podobně vyhrocených momentů ještě jako přímý aktér dění na hřišti.
Začněme aktuálně - co říkáte na rozhodnutí vedení asociace, že Tomáš Souček přišel o kapitánskou pásku?
„Četl jsem prohlášení asociace. Netěší mě to, je to další černá kaňka. Ale v tomhle musím výkonný výbor pochválit. Zachoval se nekompromisně a v tomhle případě naprosto správně. Ten signál je vůči týmu jasný.“
Jak na vás celá situace po zápase na olomouckém stadionu působila?
„Koukal jsem na to dost vykuleně. Byli jsme ve studiu a na diváky z našeho místa úplně neviděli. Neviděli jsme ani transparenty a paradoxně ani moc neslyšeli, co lidé skandují, nebylo jim pořádně rozumět. Všimli jsme si, že hráči nejdou děkovat za jednu bránu, přitom kolem dalších tribun šli a strávili u fanoušků relativně hodně času. To nám přišlo divné. Z rozhovoru, který jsme měli s jedním z hráčů (Vladimír Coufal), jsme se dozvěděli, že to bylo domluvené, že se hráči necítí s fanoušky na jedné lodi, nějak tak to Vláďa řekl. Rozhodli se, že jim nepůjdou zatleskat. Pro mě je to divné, musí si to vyřešit asociace.“
Šlo ze strany hráčů vůči skalním fanouškům o neakceptovatelnou reakci?
„Tihle fanoušci za nimi jezdí na zápasy ve své dovolené a za své peníze. Činnost fanklubu Fanatismus Česko začala už před Eurem, na turnaji v Německu jsem je výrazně zaznamenal. Rozhodně si nezaslouží, aby byli hráči vůči nim uražení. Některé poslední zápasy reprezentace (Saúdská Arábie, Faerské ostrovy, San Marino) opravdu nebyly dobré, diváci jsou logicky nespokojení. Hráči jsou profesionálové, musí být zvyklí zažívat slávu i ty horší momenty. Ti samí, co je plácají po zádech, jim při nezdarech hubují. Jejich reakce mi přijde neadekvátní.“
Uvědomí si hráči s odstupem, že měli jednat jinak?
„Nejhorší je, že