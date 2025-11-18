ONLINE: Česko - Portugalsko. Zaskočí lvíčata giganta? V útoku Mašek s Vojtou
Čelí největší výzvě v kvalifikaci o mistrovství Evropy. Čeští fotbalisté do 21 let v Hradci Králové od 18.00 hrají proti Portugalsku. Jednoznačný lídr skupiny B s děsivou gólovou bilancí 21:0 v rámci boje o EURO zatím neztratil ani bod. Lvíčata pod vedením kouče Michala Bílka se po prohře 1:2 v přípravném duelu se Srbskem (1:2) pokusí Portugalce zaskočit. V případě výhry v Malšovické Aréně by je mohli i vystřídat na prvním místě tabulky. Uspějí? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
Tabulka skupiny B
|1.
|Portugalsko
|4
|4
|0
|0
|21:0
|12
|2.
|Česko
|4
|3
|0
|1
|10:3
|9
|3.
|Skotsko
|5
|2
|1
|2
|17:7
|7
|4.
|Bulharsko
|4
|2
|1
|1
|6:5
|7
|5.
|Ázerbájdžán
|4
|0
|2
|2
|4:14
|2
|6.
|Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|1:30
|0