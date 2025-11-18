Předplatné

ONLINE: Česko - Portugalsko. Zaskočí lvíčata giganta? V útoku Mašek s Vojtou

Český záložník Tom Slončík nastupuje za reprezentační jednadvacítku
Český záložník Tom Slončík nastupuje za reprezentační jednadvacítku
Yannick Eduardo v dresu české reprezentace do 21 let
Česká jednadvacítka prohrála v přípravném utkání proti Srbsku 1:2
Česká jednadvacítka prohrála v přípravném utkání proti Srbsku 1:2
Česká jednadvacítka prohrála v přípravném utkání proti Srbsku 1:2
Čeští fotbalisté do 21 let (zleva) Jiří Hamza a Roman Horák vstřebávají porážku se Srbskem
Česká jednadvacítka prohrála v přípravném utkání proti Srbsku 1:2
Česká jednadvacítka prohrála v přípravném utkání proti Srbsku 1:2
Čelí největší výzvě v kvalifikaci o mistrovství Evropy. Čeští fotbalisté do 21 let v Hradci Králové od 18.00 hrají proti Portugalsku. Jednoznačný lídr skupiny B s děsivou gólovou bilancí 21:0 v rámci boje o EURO zatím neztratil ani bod. Lvíčata pod vedením kouče Michala Bílka se po prohře 1:2 v přípravném duelu se Srbskem (1:2) pokusí Portugalce zaskočit. V případě výhry v Malšovické Aréně by je mohli i vystřídat na prvním místě tabulky. Uspějí? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

Tabulka skupiny B

1.Portugalsko440021:012
2.Česko430110:39
3.Skotsko521217:77
4.Bulharsko42116:57
5.Ázerbájdžán40224:142
6.Gibraltar50051:300

