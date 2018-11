Polsko remizovalo v Portugalsku, Rumunsko se sparťany vyhrálo

Utkání v Guimaraesi gólově otevřel ve 33. minutě portugalský útočník André Silva. Po hodině hry domácí středopolař Danilo Pereira v pokutovém území fauloval Arkadiusze Milika a dostal červenou kartu. Rozhodčí nechal penaltu opakovat kvůli předčasnému vniknutí jednoho z hráčů do vymezené zóny, ale útočník Milik i napodruhé uspěl a vyrovnal.

Sestupující Poláci získali ve skupině A3 ze čtyř zápasů jen dva body a v součtu s nedávnou prohranou přípravou s českou reprezentací (0:1) nezvítězili pošesté za sebou.

Švédsko v přímém souboji o první místo ve skupině B2 doma zdolalo Rusko 2:0 a postoupilo do Ligy A díky lepším vzájemným zápasům. Ve Stockholmu se nejprve krátce před pauzou trefil Victor Lindelöf a v 72. minutě přidal pojistku Marcus Berg.

Fotbalisté pražské Sparty Alexandru Chipciu a Nicolae Stanciu nastoupili v základní sestavě Rumunska a pomohli k vítězství 1:0 v Černé Hoře. Ze skupiny C4 však postoupilo do Ligy B Srbsko díky domácí výhře 4:1 nad Litvou. Rumunsko obsadilo druhou pozici.

Do Ligy B se kvalifikovalo také Skotsko, které v Glasgow zásluhou hattricku útočníka Jamese Forresta přehrálo Izrael 3:2. Tři góly vstřelil i kosovský záložník Arber Zeneli při domácí výhře 4:0 nad Ázerbájdžánem. Kosovo postoupilo do Ligy C.

Závěrečná utkání základních skupin fotbalové Ligy národů:

Skupina A3:

Portugalsko - Polsko 1:1 (1:0)

Branky: 33. André Silva - 66. Milik z pen. ČK: 63. Danilo Pereira (Portugalsko).

Skupina B2:

Švédsko - Rusko 2:0 (1:0)

Branky: 41. Lindelöf, 72. Berg.

Skupina C1:

Skotsko - Izrael 3:2 (2:1)

Branky: 34., 43. a 64. Forrest - 9. Kajal, 75. Zahavi.

Skupina C4:

Černá Hora - Rumunsko 0:1 (0:1)

Branka: 44. Tucudean.

Srbsko - Litva 4:1 (0:0)

Branky: 51. vlastní Žulpa, 58. Mitrovič, 71. Prijovič, 74. Ljajič - 64. Petravičius.

Skupina D3:

Malta - Faerské ostrovy 1:1 (1:1)

Branky: 4. Corbolan - 3. Joensen.

Kosovo - Ázerbájdžán 4:0 (1:0)

Branky: 2., 50. a 76. Zeneli, 61. Rrahmani