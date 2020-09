COVID v reprezentaci! Slavia a spol. se bojí o poháry, zvažují stažení hráčů

Tohle je zpráva, po které aby se třeba na Slavii šli opláchnout studenou vodou. V národním týmu má být COVID, z Edenu bylo povoláno celkem osm hráčů. A „sešívané“ už za zhruba tři týdny čeká první zápas play off Ligy mistrů.

Dotyčný pozitivně testovaný má pocházet z masérského týmu reprezentace a podle zpráv, které má iSport k dispozici, se ještě před otestováním měl na srazu potkat s celým týmem.

Logicky prý proto kluby, zejména ty zatížené brzkými zápasy evropských pohárů, uvažují nad stažením svých nominovaných hráčů zpátky. Tak, aby pokud možno co nejvíc zabránily rozšíření viru mezi klíčové postavy svých kádrů.

Slavia má v reprezentaci brankáře Ondřeje Koláře, obránce Davida Hovorku, Ondřeje Kúdelu, Vladimíra Coufala, Jana Bořila, záložníka Petra Ševčíka, Lukáše Masopusta a Lukáše Provoda. A zhruba za tři týdny ji čeká první zápas play off Ligy mistrů.

Slávistický boss Jaroslav Tvrdík na sociální síti potvrdil, že klub bude o situaci v reprezentaci jednat s vedením FAČR.

Z Viktorie přijel obránce Jakub Brabec a záložník Lukáš Kalvach. Ta hraje třetí předkolo Evropské ligy 25. září proti Sönderjyske.

Sparta pustila na sraz Adama Hložka, Ondřeje Čelůstku a Bořka Dočkala. Ta je ale zatím poměrně v klidu, skupina Evropské ligy začíná až v říjnu. Tahle trojice by ale mohla přijít o některé ligové zápasy.

Pokud by se kluby skutečně rozhodly své hráče stáhnout, nemusely by pochodit. Tenhle zářijový termín je pevně ukotven v kalendáři FIFA, proto musí kluby přistupovat k nominaci do reprezentace jako k povinné, pokud tedy dotyčné povolané nepostihne zranění. Nebo že by podle protokolu nadnárodní asociace národní tým hrál v zemi, kde je taková situace kolem koronaviru, že by hrozila karanténa, nebo izolace.

To ale není případ utkání na Slovensku a ani toho druhého, který Češi odehrají v pondělí v Olomouci se Skoty.