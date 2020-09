Holoubek v Olomouci vítal novou repre. Noví slávisté, Hubník i mladíci

K zadnímu vchodu do olomouckého hotelu přijeli fotbalisté české dvacítky, kteří by měli být v nominaci prvního týmu pro pondělní zápas proti Skotsku • Michal Kvasnica

Fotbalisté Baníku Ostrava, kteří byli dodatečně povoláni do českého národního týmu na utkání se Skotskem do Olomouce • Michal Kvasnica

Fotbalisté Baníku Ostrava, kteří byli dodatečně povoláni do českého národního týmu na utkání se Skotskem do Olomouce • Michal Kvasnica

Informace webu iSport.cz se potvrdily, do olomouckého NH hotelu se sjela „nová“ fotbalová reprezentace, která by v pondělí na Andrově stadionu měla pod vedením dočasného trenéra Davida Holoubka odehrát utkání Ligy národů proti Skotsku. Kdo nahradí borce z původní nominace? Už před sedmou hodinou večerní se k olomouckému hotelu dostavilo například šest hráčů ze Sigmy, čtveřice z Baníku, "nová" čtyřka ze Slavie i mladíci z výběru do 20 let. Večer na všechny čekaly testy na COVID-19, které určí další program provizorního týmu.