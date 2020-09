Holoubek, záskok za Šilhavého? Kluci chtějí být na place i s dorostem, smeká

Čeští fotbaisté by měli naskočit do utkání se Skotskem pod vedením Davida Holoubka • Koláž iSport.cz

U národního týmu se rýsuje plán, jak odehrát pondělní duel Ligy národů se Skotskem. V Olomouci se má v sobotu k večeru sejít nový tým, který nahradí rozpuštěnou „covidovou“ partu z pátečního zápasu na Slovensku. Jaroslava Šilhavého by na trenérské lavičce mohl zastoupit David Holoubek, trenér reprezentační osmnáctky. Právě pod jeho vedením by se měla dát dohromady parta, která naváže na úspěšné vystoupení z pátku a výhru 3:1. „Na osmdesát procent se zápas se Skotskem odehraje,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz.

Půjdete na lavičku místo Jaroslav Šilhavého?

„No… To nevím, blbě se mi na to odpovídá, dejte mi jinou otázku.“

Odehraje se podle vás zápas se Skotskem?

„Jsem z osmdesáti procent přesvědčený, že se to odehraje.“

Bral byste to jako plnohodnotné utkání?

„Musí to tak být. Protože to je plnohodnotný zápas. Bohužel COVID nám do toho háže hrozné vidle, všechnu práci úplně devalvuje. Chápu, že se bavíme vyloženě o sportovním, fotbalovém prostředí. Ale je to špatně. Mě to strašně štve, podle mě to štve stejně i vás novináře. Tohle je prostě špatně.“

Třeba v pátek se ještě téměř dvě hodiny před utkáním nevědělo, jestli se na Slovensku bude hrát. Dají se v takové situaci udržet hráči v zápasové koncentraci?

„Sám na to nedokážu odpovědět. Sice přemýšlíš nad fotbalem, utkáním, ale v hlavě stejně máš to, že jsi testovaný, nevíš, jestli vyjdeš negativní, pozitivní, jestli budeš hrát, nebudeš. Klobouk dolů před klukama, jak to včera zvládli. Mimofotbalových věcí před zápasem bylo podstatně víc, než těch fotbalových. Za mě klobouk dolů pro hráče a realizační tým, jak to zvládli. Fakt jako.“

Se Skoty se hrát bude! Hložek byl šťastný za debut

Jak vnímáte překotné dění u reprezentace?

„S tímhle se nikdo z nás nikdy nesetkal. Pro nás, co fotbal děláme, i pro fanoušky je to nečitelné, nepřehledné a především smutné. Trpí tím fotbal jako takový, respektive celá společnost, jde o celospolečenský problém. Je to za mě v tuhle chvíli smutný příběh.“

Půjde se do zápasu v Olomouci bez hráčů tří největších českých klubů?

„Takhle nějak by to mělo být, že to bude výběr hráčů z první ligy vyjma těchto klubů, nikoho jiného tam nedostaneme.“

Co máme zprávy z kabiny, tak nominovaní hráči ze zahraničí ve velké většině chtějí za každou cenu nastoupit i proti Skotsku. Ceníte si jejich vůle reprezentovat?

„Tyhle informace mám také, dokonce vyloženě aktuální. Jsou kluci, co sami telefonují, že jsou negativní a jdou do toho. I kdyby to měli hrát s dorostem, chtějí být na place. Já říkám vau, kluci. Když se nad tím zamyslíte z hlediska malé České republiky a těch fotbalistů, co tady běhají, tak národ je pro ně něco, co je navíc za co chtějí hrát. Ještě v téhle době dělají takové věci, které ani dělat nemusí. Prostě odjedeš domů a pokračuješ v hraní za klub. Ale oni chtějí reprezentovat. Z toho mi jde mráz po zádech, že to pro ně má takovou… Jak to mám říct. Je to něco navíc, že jdou bojovat se lvíčkem na prsou za všechny fanoušky a za ty, co fotbalu fandí. Musím před nimi smeknout vekou poklonu.“

Bylo by řešení namixovat sestavu z těch, co můžou a jsou ochotní nastoupit a doplnit to mladšími reprezentanty?

„Já teď nevím, jaká je situace v tom smyslu, že tým byl po utkání na Slovensku rozpuštěný. Přesně neznám detaily, myslím si, že tohle možné nebude a složí se to z ligových hráčů vyjma Slavie, Sparty a Plzně, protože ti potřebují hrát poháry a být nějakým způsobem ready.“

Když se ohlédneme za pátečním zápasem – už jste naznačil, že hráči to zvládli na Slovensku skvěle, že?

„Kdybych řekl, co se jim trochu nevydařilo, tak prvních pár minut utkání. Potom začali hrát takový fotbal, že ač nebyla na stadionu žádná atmosféra, tak od televize jsem si říkal, že tohle si fakt dám. Zápas jsme si užil jako fanoušek i jako trenér.“

Bylo znát, že se vrátil kapitán Bořek Dočkal? Uprostřed zálohy jim to s Vladimírem Daridou a Alexem Králem poměrně šlapalo.

„Poměrně víc jim to šlapalo. Jak si chodili pro balony do výstavby, jakou měli rotaci a jak se ve středu vnímali, to bylo neskutečné. Takhle jsem nároďák zahrát dlouho neviděl, Dočky fakt odehrál skvělé utkání, stejně jako všichni hráči. Byli i skvěle takticky připravneí, na kluky bya radost pohledět.“