Malík: Tvrdík udělal gesto, v té kaši jsme společně. Proč Češi mění tým?

Platí, že pondělní zápas se Skotskem se v Olomouci uskuteční?

„Se Skotskem se bude hrát. Potřebujeme poskládat tým, nahlásit jej na UEFA a splnit veškeré procedury, které předcházejí tomu, aby se mužstvo vůbec mohlo do zápasu zapojit. Jde o záležitosti vyplývající z „Return to play“ protokolu (RTP). Jde o testy, o hygienická opatření, snažíme se je nastavit ještě přísněji, abychom omezili komplikace.“

Existuje reálný problém, který může ještě zamezit uskutečnění utkání?

„Snad ne. Máme kupu starostí, protože tým, který zajišťoval hygienický provoz, tak byl dopředu vyškolen, instruován. Ty lidi teď nemáme, jsou v karanténě, musíme sehnat a doškolit další. Není to sranda. UEFA nám vyšla vstříc, prodloužila termín pro nahlášení soupisky do sobotní půlnoci. V okamžiku, kdy budeme mít tým nahlášený, přistoupíme k dalším procedurám. Stěžejní jsou ale testy. Zbytek jako bydlení, stravování, přesuny, to je už standardní věc. Zvládneme to a pokusíme se s náhradní variantou Skotsko zaskočit. Jedna věc mě ale štve.“

Povídejte.

„Nevím, jak to vnímáte vy, ale co jsme předvedli v Bratislavě, bylo úžasné. Je hrozná škoda, že formu nemůžeme potvrdit i proti Skotsku. Tým byl nastartovaný, byť mu chyběla dvě velká jména (Souček, Schick). Teď jsme ale v jiné situaci a uvidíme, co s tím.“

Proč nemohou proti Skotsku nastoupit hráči z původní nominace s negativním testem? V lize je to přece běžná věc.

„Začnu zeširoka. V úterý byl pozitivní masér, načež jsme udělali další opatření, nejviditelněji v dopravě na zápas. Podmínkou uskutečnění utkání proti Slovensku byl páteční kontrolní test.“

Z něho vyšel další nakažený…

„Ano. A jelikož šlo o izolovanou skupinu, která se nepotkala ani s hotelovým personálem, například řidiči autobusů byli před cestou na Slovensko též otestovaní, využívali jsme dopravních prostředků po dezinfekci, tak hygiena měla zcela jasný názor: dochází k šíření uvnitř uzavřené skupiny a zcela jistě by i nadále pokračovalo.“

Rozumím tomu správně, že nešlo uplatnit princip fungující v lize, kdy nakažený jde do karantény, a ostatní mohou hrát?

„To nešlo. Naprostá izolace od začátku srazu byla jedním z důvodů, proč se sáhlo k rozpuštění týmu. Momentálně jsou v karanténě úplně všichni.“

Ale všichni v ní nebudou stejně dlouho, že?

„To souhlasí. Kdo se přesouval s nakaženým manažerem autem, má nařízenou desetidenní karanténu bez jakéhokoliv pardonu. Hráči vracející se do klubů, jelikož existuje manuál LFA do jisté míry kompatibilní s RTP, tak mají karanténu. V úterý podstoupí test, pokud bude negativní, s určitými limity mohou trénovat. Jestliže vyjdou v pořádku i před ligovým kolem, mohou zasáhnout do zápasu. Pro kluky ze zahraničí jsme našli kompromis. V pondělí budou otestovaní, v případě negativního výsledku, budou mít povolení opustit republiku.“

Mnoho hráčů s vyústěním situace nesouhlasilo a chtělo proti Skotsku nastoupit. Postup hygieny se jim pranic nezamlouval.

„Rozumím tomu. Všechno bylo strašně turbulentní, iks věcí se řešilo na dálku po telefonech, informace se sdílely v různých časech, bylo to chaotické. V určitých chvílích jsme všichni neměli stejné informace… V okamžiku, kdy jsme si to všechno vyříkali, tam klukům bylo jasné, že jiná alternativa prostě nebyla možná.“

V pátek po zápase se Slovenskem vystoupil tiskový mluvčí asociace Michal Jurman s oficiálním stanoviskem, že sraz končí a duel se Skotskem se neuskuteční. Prakticky ráno bylo vše jinak. Kde nastal tak zásadní obrat?

„Příčina je víceméně obsažena v předchozí odpovědi. Výstupem jsme chtěli říct, že o Skotsku budeme jednat s UEFA, i když přiznávám, v pátek večer jsme si opravdu neuměli představit, že se zápas může odehrát. Postupem času jsme vše začali řešit s evropskými fotbalovými orgány, projeli jsme termínovky, bylo jasné, že pondělí je jediná možná varianta k odehrání utkání.“

Pokud by se zápas neuskutečnil, jaké sankce by z toho plynuly pro asociaci?

„Čistě sportovní by byla kontumace. To je evidentní. Druhou věcí jsou ekonomické sankce, ale nikdo moc neví, co by se dělo. Neexistuje unifikovaná receptura, že se do týmu koronavir nedostane. Nás to trefilo jako první, určitě nebudeme poslední. Vše ukáže čas, kolik podobných případů tomu našemu bude. UEFA potřebuje, aby se utkání hrála, což je logické pro soutěž jako takovou. Bohužel překážky, které před nás situace staví, jsou strašně nevyzpytatelné.“

Myslíte i případ slovenské laboratoře, která v pátek odpoledne nebyla schopna vyhodnotit čtyři testy na COVID-19?

„Ano, to je ideální příklad. To už jsem si říkal, že to nikdo nemůže vymyslet a že to je snad historka z nějakého blbého filmu. Také proto se v pátek vše zdrželo. Aspoň jsme si v praxi vyzkoušeli, že scénářů a variant, které mohou nastat, jsou vážně mraky. Stoprocentně se na vše nachystat je přímo zvrácené i v tom kontextu, že čísla nakažených stoupají celkem dramaticky nahoru. Nejde to. To říkám upřímně."

Když jsme v té upřímně debatě, jakou roli v celém procesu sehrála údajná spolupráce tří nejsilnějších českých klubů?

„Podívejte, celá trojka byla šíleně nervózní, to je bez debat. Hrajou ligu, poháry… Vedli jsme s nimi pravidelnou komunikaci. Nicméně osobně si nemyslím, že existovala dohoda o společném postupu. Dokonce to vylučuji. Jarda Tvrdík nakonec udělal gesto, povolil účast jiných slávistů proti Skotsku, což vnímám jako velmi dobrý signál. I on chápe, stejně další lidé z hnutí, že jsme v téhle kaši společně. Vždyť oni budou stejnému riziku za chvíli čelit v evropských soutěžích. Principy budou stejné.“