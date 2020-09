Španělsko šílí z talentu Barcelony: v 17 letech zlomil 95 let starý rekord

Ačkoliv se mezistátní utkání s Ukrajinou hrálo v tréninkovém areálu Realu Madrid, prostředí úhlavního ligového rivala nemělo na odchovance Barcelony žádný vliv. Už ve druhé minutě předvedl sedmnáctiletý útočník svoji genialitu. Na půlce nasadil soupeři jesle a pelášil s míčem do pokutového území. Zde se kličkou přes nohu uvolnil dvěma ukrajinským obráncům, ale přesto ho jeden stihl poslat k zemi. Z nařízené penalty otevřel skóre kapitán Sergio Ramos.

Fatiho hvězdný okamžik přišel po půlhodině hry – soupeře oklamal rychlou kličkou dovnitř hřiště a švihem se opřel do míče. Ukrajinský brankář se jen ohlédl, jak se z barcelonského mladíka ve věku 17 let a 311 dní stal nejmladší střelec v dějinách Španělska. Rekord, který držel Juan Errazquin (18 let a 344 dní) padl po dlouhých 95 letech

„Předvést ve druhém reprezentačním utkání takové věci… Klobouk dolů,“ chválil trenér Luis Enrique, který si nadaného mladíka vytáhl do áčka.

Famózní výkon španělskému křídelníkovi chutnal o to víc, když ve své debutové sezoně v Barceloně prožil úplné děsy. Odvolaný kouč Quique Setién jej nestavěl, tým nedosáhl na ligový titul a ostudně vypadl z Ligy mistrů. Přesto si na něho Enrique vzpomněl.

„Jsem ohromně šťastný,“ nepouštěl se španělský mladík do větších rozborů svého výkonu. „Je pro mě čest, že mohu být v národním týmu zrovna pod Luisem Enriquem a se všemi těmi hvězdnými hráči, kteří jsou na soupisce.“

„Vím, čeho je schopný, ale nepamatuji chlapce v jeho věku, který by předvedl na začátku reprezentační kariéry tak velké věci,“ rozplýval se španělský trenér. „Ale nesmíme zapomenout, že i Fatiho potkají horší dny a přijde pokles formy. U mladých hráčů je to běžné. Ale já ho znám. Vím, že zůstane nohama pevně na zemi,“ dodal Enrique.

Od svého debutu v barcelonském áčku rodák z Guineje-Bissau už mimo jiné stihl: stát se nejmladším hráčem „blaugranas“, který oblékl jejich dres v Champions League, je druhým nejmladším debutantem ve španělské reprezentaci a nejmladším střelcem v dějinách milionářské soutěže. Co na to Fati? „Musím jít dál s pokorou, a pokud dostanu šanci, pokusím se ji využít,“ reagoval skromně.

Na hřišti od něho slušnost neočekávejte.