Skotové o Češích: Úžasné! Brankář cenil útočníky, trenér levou stranu

Skotská efektivita a zkušenost rozhodla o tom, že si Britové odvezli cenné tři body do druhé skupiny Ligy národů B. Byla to však pořádná fuška...

„Českému trenéru a českým hráčům musím složit velký kompliment. Za tak krátkou dobu udělali úžasnou práci. Byli organizovaní a energičtí, s tím jsme měli problémy,“ chválil soupeře trenér Steve Clarke.

„Hlavně jejich levá strana byla výborná, nás podržel brankář,“ vyzdvihl kouč aktivitu křídelníka Jakuba Peška a svého gólmana Davida Marshalla.

Překvapený však Clarke nebyl. „Vůbec ne, vždyť v české lize je spousta kvalitních hráčů. Je to dobrá liga, proto jsme respektovali sílu hráčů z náhradního výběru,“ řekl 57letý trenér.

V podobném duchu mluvil i gólman David Marshall, jenž předvedl několik dobrých zákroků.

„Tušili jsme, že pro české hráče, kteří nastoupí, to bude pravděpodobně jediná šance si zahrát za národní tým. Prezentovali se výborně. Dali do toho všechno, byli zapálení. Nebylo to pro nás vůbec jednoduché. Vůbec je neznám, ale zatopili nám,“ usmíval se brankář anglického Derby County.

Kdo konkrétně? „Jména nevím, ale hlavně útočníci hráli přímočaře a stříleli z dálky. Na to jsme museli reagovat, přišla nám vhod i poločasová přestávka. Změnili jsme taktiku,“ přiznal Marshall.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11. Pešek Hosté: 27. Dykes, 52. R. Christie Sestavy Domácí: Mandous – Holeš, R. Hubník (C), Jemelka, Zelený – Jánoš, Havlík (81. Růsek) – Malinský, Budínský (55. Breite), Pešek (76. Potočný) – Tecl. Hosté: Marshall – Palmer, Cooper, McKenna, Robertson (C) – McTominay, Fleck (71. J. McGinn), McLean – R. Christie, Dykes (67. Paterson), Armstrong (80. C. McGregor). Náhradníci Domácí: Nguyen, Markovič, Juroška, Karafiát, Breite, Karabec, Růsek, Holzer, Solil, Gabriel, Šíp, Potočný Hosté: McCrorie, McLaughlin, Jack, Tierney, Forrest, McGinn, McGregor, Paterson, Gallagher, Burke, O'Donnell, Taylor Karty Hosté: Armstrong, Robertson, McKenna, Palmer Rozhodčí Gözübüyük – van Zuilen, Balder (NED) Stadion Andrův stadion, Olomouc