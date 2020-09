Kapitán Hubník si užil návrat: Třeba se tady za čtyři roky zase objevím

Po čtyřech letech se vrátil do národního týmu, improvizovaný výběr Davida Holoubka vedl do souboje se Skotskem jako kapitán. Roman Hubník, zkušený stoper, si náhlý comeback do reprezentace užil, porážka 1:2 jej ale trápila. „Jen škoda, že jsme ze šancí, které jsme v závěru měli, nedali gól,“ podotkl po utkání.

Jaký jste měl ze zápasu dojem?

„Viděl jsem tým, který byl hladový po výsledku. Od první minuty jsme do toho šli naplno. Nejenom soupeře ale i veřejnost jsme vstupem zaskočili. Jen škoda neproměněných šancí. Možná trochu chybělo i potřebné štěstí. Mrzí nás, že výsledek není lepší. Bohužel Skotové už závěr uhráli zkušeně.“

Fungovala ve středu obrany spolupráce s Václavem Jemelkou?

„Hrajeme spolu v klubu, víme o sobě, víme, kde druhý bude stát.“

Má Jemelka na to, aby z něj byl i stabilní reprezentant?

„Všechno teď záleží na něm, jak bude pracovat a posouvat se dál. Ale věřím, že si tu cestu najde a dostane se do lepšího českého klubu a případně i do zahraničí. Věřím, že tímhle startem v nároďáku to nekončí.“

A jak jste prožíval svůj návrat do reprezentace?

„Já jsem si zápas užil, tušil jsem, že bude asi můj poslední v nároďáku. Chtěl jsem klukům hlavně pomoct v organizaci hry. Pro 99 procent borců šlo o první reprezentační start, jsem rád, že to zvládli. Doufám, že trenérovi Šilhavému zamotali hlavu. Jak říkám, já už asi odehrál poslední zápas, ale třeba se tady za čtyři roky zase objevím (směje se).“