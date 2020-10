Šilhavý chystal trénink v osmi lidech: do sestavy nám vstoupil COVID

Sobotní přelet českého týmu z Kypru do Izraele si určitě představoval jinak. Jaroslav Šilhavý sebou přivezl pouze devět hráčů z kádru, který poskládal na nedělní duel Ligy národů. Kvůli koronavirové nákaze zbytek mužstva čekal na přetestování na Kypru a do dějiště zápasu se dostane až v den utkání. "Počítali jsme s jinou sestavou," připustil kouč, který musel vymyslet improvizovaný předzápasový trénink v hodně osekaném počtu.

Jak těžké je soustředit se v takovéhle atmosféře na zápas?

„Je to hodně nestandardní, ale v této době vlastně standardní. Vyzkoušeli jsme si to už při minulém srazu, kdy nás potkalo něco podobného. Tento sraz jsme začali podobně. Věřím, že jak blbě se začalo, tak se dobře skončí. Snad se i přes problémy, které nás potkaly, jsme schopní se zmobilizovat a připravit na zápas, zvládnout to a odehrát dobré utkání.“

Jak moc se vám tím vším zkomplikovalo skládání sestavy?

„Počítali jsme s jinou sestavou, bohužel nám do toho vstoupil COVID-19. Musíme se přizpůsobit.“

Jak moc je ovlivněná příprava na zápas?

„Samozřejmě to není jednoduché, protože jsme měli mít oficiální předzápasový trénink a my na něm máme osm hráčů a jednoho brankáře. Není to jednoduché, ale musíme si s tím poradit. Taková je doba.“

Dá se udělat plnohodnotný trénink s osmi hráči?

„Je to hodně nestandardní, ale trénink se dá vždy připravit podle počtu hráčů. I my to tak připravíme, aby hráči byli připravení na zápas. Ti, co přiletí v neděli, to budou mít složitější. Ale byli jsme pohromadě, odehráli jsme zápas na Kypru. Viděli jsme video se zápasy Izraele, víme, jak asi hrát.“

Co čekáte od Izraele?

„Soupeř je nesmírně vyspělý takticky, má obrovskou individuální kvalitu. Moc se mi proti Skotsku líbili, i když nešťastně vypadli. Byl to skvělý zápas s obrovským nasazením. Izraelci se předvedli v dobrém světle, určitě v tom budou chtít pokračovat. Věřím, že jsme schopní najít okénka, potrápit je a odvézt si dobrý výsledek.“