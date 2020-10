Scénář s Holoubkem na Skotsko: Hubník, hráči Baníku i Bohemians

Když se národní tým před měsícem dostal do šlamastyky, byl narychlo povolán trenér reprezentační osmnáctky David Holoubek. Během pár hodin vybral hráče z ligy a vyrazil s nimi na zápas se Skotskem. Nastane to samé i během tohoto srazu? Není to vyloučeno, stejný scénář se už připravuje.