ONLINE: Izrael - Česko. Uspěje národní tým po problémech s virem?

Čeští fotbalisté dnes hrají v Haifě zápas Ligy národů proti Izraeli. Po problémech s koronavirem si kouč Jaroslav Šilhavý musí vystačit s 18 hráči. Trenér přesto věří, že se mužstvo dokáže zmobilizovat a duel zvládne. „Vyzkoušeli jsme si to při zářijovém srazu, kde nás potkalo něco podobného. Nyní jsme začali podobně. Věřím, že jak to blbě začalo, tak to dobře skončí,“ uvedl Šilhavý. Utkání začíná ve 20:45, sledujte ho online na iSport.cz.