Anglie proti hvězdě za miliardy: Bolelo se na to dívat, odpočiň si!

První žlutá karta už v páté minutě za podražení, druhá za stejný přestupek přišla po půlhodině hry a Harry Maguire, nejdražší obránce světa, se po půlhodině pakoval ze hřiště. O chvíli později Albion inkasoval a do konce zápasu nedokázal zareagovat. Viník porážky byl pro veřejnost jasný.

„Zkrátka katastrofa. Obránce Manchesteru United vypadal utrápeně, dostal červenou kartu, je stínem svého obvyklého já,“ napsal na jeho adresu v hodnocení sestavy Daily Mail a na desetibodové stupnici ho ohodnotil známkou 3, nejnižší z celého týmu.

Během pobytu na hřišti se mu nepovedlo správně držet svůj prostor, míče mu odskakovaly při zpracování, spoluhráčům posílal nepřesně i jednoduché přihrávky. Navíc nejde o velké překvapení, chaoticky si od začátku sezony počíná i obrana Manchesteru United, která je, v přepočtu na průměr obdržených gólů na zápas, nejhorší v Premier League. I jindy smířlivá BBC ve svém komentáři píše: Je čas, aby si Maguire odpočinul.

„Kapitán rudých ďáblů zažil svou osobní noční můru, jejíž červené zakončení viselo ve vzduchu od chvíle, co se bezohledně vrhl na Youssufa Poulsena. Byl to začátek představení, na které skoro bolelo se dívat. Maguire vypadal naprosto bez sebevědomí. Ztracená duše jen čekající na to, co se nakonec stalo,“ kritizuje šéf fotbalu na BBC Phil McNulty.

„Vypadá, že by mu prospělo, kdyby se chvíli díval na fotbal od postranní čáry a uspořádal si myšlenky, aby se pak vrátil jako osobnost s kapitánskou páskou. Je jasné, že bude potřebovat víc podpory a soucitu, než mu OleGunnar Solskjaer a United doposud dávali,“ dodává.

Maguirovy potíže začaly v srpnu, kdy dostal podmíněný trest na 21 měsíců a strávil 10 dní ve vězení poté, co byl na řeckém ostrově Syros shledán vinným za opakované ublížení na zdraví, pokusu o úplatkářství, násilí na veřejné osobě a urážky. Sice trvá na své nevinně a podal stížnost, což znamená, že se soud bude opakovat, ale zdá se, že na něj incident a jeho následky dolehly. Přitom ho United před dvěma lety kupovali z Leicesteru za 85 milionů liber a udělali z něj nejdražšího obránce světa.

Minimálně jednoho zastánce ale Harry Maguire má. Na jeho stranu se při tiskové konferenci důrazně postavil manažer národního týmu Garreth Southgate, který odmítl návrh, že by si stoper měl odpočinout.

„Nejlepší místo pro něj je na hřišti. Prožívá těžké období, ale je dost silná osobnost na to, aby se s tím vypořádal. Když jste kapitánem Manchesteru United, je jasné, že na vás každý má svůj názor, s tím musíte žít. Získal si naši podporu a jsem si jist, že totéž udělá i jeho klub,“ prohlásil šéf Albionu.

Jestli je to pravda, se může ukázat už v sobotu, kdy Red Devils čeká další zápas v Premier League. Jedou do Newcastlu a mají šanci posunout se aspoň trošku nahoru z nelichotivé 16. pozice.