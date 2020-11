Šilhavý: V první místo věříme, ale Skotové to nepodcení. Sestavu protočí

Jak moc věříte v první místo ve skupině Ligy národů? Před posledními dvěma zápasy ztrácíte na Skoty čtyři body.

„Hodně věříme, ale nemáme to ve svých rukách. Nicméně my musíme vyhrát oba zápasy, abychom o tom mohli vůbec uvažovat. Nekoukal bych jen na soupeře, my musíme hlavně zvládnout naše utkání.“

Skotové ve čtvrtek postoupili na EURO a budou s vámi ve skupině. Myslíte si, že jim teď může trochu opadnout koncentrace v Lize národů?

„Vůbec si nemyslím, že by Skotové něco podcenili, skotská mentalita taková není. Hrají se Slováky, kteří také postoupili, myslím, že oba týmy budou hrát na sto procent.“

Překvapilo vás, že právě Skotové, kteří byli v kvalifikační čtveřici s Izraelem, Srbskem a Norskem, se na EURO prodrali?

„Tyhle týmy jsou strašně moc vyrovnané, mohl postoupit kdokoliv z nich. Sledovali jsme ty zápasy, třeba utkání Izraele ve Skotsku bylo skvělé, rozhodovaly penalty. Ta hrana mezi úspěchem a neúspěchem je hrozně tenká. Kvitujeme, že Skotové budou naším soupeřem, budou domácím týmem, budou mít velkou podporu fanoušků. Bude to pro ně velmi prestižní. Těšíme se na zápas s nimi.“

Pojďme k nedělnímu utkání s Izraelem. Ten v týdnu přátelské utkání nehrál, Norové zápas s ním kvůli koronaviru nedovolili. Berete to jako komplikaci nebo nevýhodu?

„Pro nás to žádná komplikace není. Je to věc soupeře. My se připravujeme tak, jak jsme si to naplánovali. Je to pro něj možná výhoda, možná nevýhoda. Uvidíme na hřišti.“

Očekáváte, že budou hrát Izraelci venku jinak než doma?

„Ne, myslím, že budou hrát stejně, navíc bez diváků se to maže. Očekávám od nich podobný výkon jako v našem prvním vzájemném zápase. Navíc nás teď víc znají, minule jsme je trochu překvapili. Budou na nás lépe připraveni.“

Máte už jasno o sestavě? Bude kompletně jiná než v Německu?

„O sestavě máme jasno. Dozvíte se ji zítra. Bude určitě jiná než v Německu.“

Během tohoto srazu vám kvůli koronaviru vypadli v uvozovkách jen David Pavelka a Tomáš Pekhart. Je to pro vás klidnější než v září a říjnu?

„Tentokrát bylo hodně omluvenek už před srazem. Ale když už dáte nominaci dohromady a zůstane vám, je to výhoda. S těmi dvěma jsme počítali, ale to je odraz doby, někdy musíme improvizovat.“

Když se teď hrají zápasy před prázdnými stadiony, můžete lépe koučovat během utkání, hráči slyší prakticky každé vaše slovo. Poslouchají vás?

„Nejprve musím říct, že je to hodně divné, připadá mi to jako koučování v přátelském zápase. Hráči slyší pomalu každé slovo. Někdy poslouchají, někdy méně. Doufám, že zítra poslouchat budou.“