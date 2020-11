Přetlak na středu repre: svatá trojice, kdo dál a komu chybí rychlost?

Potenciálních jmen do středu pole má fotbalová reprezentace hodně, ne všechny kombinace ale mohou fungovat, jak názorně ukázal duel s Německem. „Svatá trojice“ je (nejen) z pohledu deníku Sport jasná : Tomáš Souček z West Hamu, Vladimír Darida hrající za berlínskou Hertu a záložník Spartaku Moskva Alex Král. Ale kdo dál? Kdo by mohl převzít stěžejní roli do budoucna, komu chybí rychlost a kde je problém produktivního Antonína Baráka z italského Hellasu Verona?

Názor Sportu: Před měsícem ve Skotsku by se hodil, tam nároďák marně dobýval urputnou defenzivu, Dočkalova myšlenka a řešení na posledních metrech chyběly. Ale jinak je postradatelný, což ukázalo nejen Německo, ale i Sparta v Plzni a na Celtiku. Bez pohybu a přepínání to už nejde…

Michal Sadílek (21) – Slovan Liberec (host. z Eindhovenu)

V reprezentaci: 0 zápasů / 0 gólů

Názor Sportu: Trumf do budoucna? Proč ne. Česko nemá tolik borců, kteří by se učili v předním evropském klubu a nasávali tam vítěznou mentalitu. Pokud bude jeho kariéra i nadále směrována správně, po konci v jednadvacítce by měl plynule povýšit do áčka natrvalo. Potenciál na to má.